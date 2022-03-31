俄罗斯入侵乌克兰造成的后勤问题迫使Termas de Río Hondo的MotoGP活动重新安排

由于 COVID-19 疫情而缺席两年后，世界速度摩托车锦标赛重返阿根廷，但前一届锦标赛因两架货机的物流故障而变得复杂。管理 MotoGP 及其两个次要类别的公司Dorna在增加交通工具方面遇到了困难，因为大多数是俄罗斯人，而由于该国入侵乌克兰而受到的制裁，20％无法使用。位于圣地亚哥德尔埃斯特罗的 Autódromo de Termas de Río Hondo 的赛程安排必须重新安排，活动将于周六开始。

在3月20日在印度尼西亚举行的本赛季的第二个日期之后，Dorna和轮胎供应商公司用来运输设备材料的五架飞机前往图库曼·特尼恩特·本杰明·马蒂恩佐国际机场，然后乘卡车行驶90公里前往圣地亚哥市。

其中一台发动机在肯尼亚蒙巴萨停靠并阻止其于本周三晚上抵达阿根廷时，其四台发动机中的一台出现了气门故障。抵达图库曼的第一架飞机正在寻找有故障的货物，但是到达非洲后，它又出现了故障，不得不留在另一架飞机上。

MotoGP发布了时间表变更的公告

“我们所做的就是找到零件，然后用两架私人飞机将它们送到蒙巴萨。如果一切顺利的话，一个将在几个小时内到达，另一个稍后到达。我们希望一切都能解决，以便今晚八点左右航班能够起飞。一切都不可能在明天（星期五之前）及时到达，而且由于每个人所做的一切都是一样的，因此根据团队的决定，它已经决定从周六开始。” Dorna首席执行官 Carmelo Ezpelet a在新闻发布会上解释说。

“在过去的30年中，我们在货运航班方面学到了很多东西，但也不多，全世界只有120或140次。乌克兰战争加剧了这个问题。许多货运飞机是俄罗斯人或俄罗斯公司的。由于制裁，现在有 20％ 的货机无法使用。他说，我们别无选择，只能希望蒙巴萨飞机的维修顺利进行。”

“也许我们必须确定更多关于连续比赛的信息，但这次并非如此，我们无法解决。这是我们组织的499大奖，也是它第一次通过。我们的首要目标是庆祝这场比赛，” 他补充说。

这个星期五将没有活动，摩托车将在周六上赛道

你需要运输的是杜卡迪 MotoGP 官方车队及其卫星团队 Pramac Racing、Mooney VR46 赛车队（华伦天奴·罗西的）和 Gressini Racing 的材料和自行车。此外，每个人都必须拥有活动所需的橡胶套件。

如果一切都及时完成，活动将从周六开始，时间表将从上午8点45分开始，到下午5点45分结束。不会有中断，那九个小时赛道上总会有摩托车。这将是 MotoGP、Moto2 和 Moto3 的训练和资格赛。

从印度尼西亚龙目岛到Thermae的旅程包括五个航班。计划中的三条航线通过在蒙巴萨、拉各斯和巴西的技术停靠站将货物从龙目岛运往图库曼。在另外两条航线上，货物计划从龙目岛运往多哈，从多哈到加纳的阿克拉，然后再运往图库曼。

Termas de Río Hondo 赛道的新盒子

如果飞机不能在周五准时到达会怎样？这个问题将变得复杂，因为另一个周末将在美国奥斯汀举行，原则上日历上没有地方可以重新安排日期。但是埃兹佩莱塔对他能够执行阿根廷约会感到乐观。

MotoGP 及其两个小类别最后一次在 Termas de Rio Hondo 参加比赛是在 2019 年。2020年的日期原定为4月，但由于 COVID-19 疫情，该日期被取消。它被改期为2021年，尽管由于疫情的后勤缺陷也无法完成。

去年2月，圣地亚哥赛马场遭受了一场猛烈的大火，摧毁了箱子和整个贵宾区。随着基础设施的安全，它们可以在省内不花一分钱的情况下进行重建，新的车库看起来无可挑剔，在贵宾的顶部放置了一个看台。

与2014年以来的每年（上述中断除外）一样，预计赛道上会有人满为患。在Termas的街道上，您可以看到大量游客，包括来自邻国的游客，尤其是巴西，巴西没有两个轮子参加世界速度锦标赛的日期。

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