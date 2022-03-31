劳资纠纷：2021年期间，秘鲁私营部门发生了38次罢工

FILE PHOTO: Empty cubicles are seen as the first phase of FMC Corporation employees return to work in the office in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., June 14, 2021. REUTERS/Hannah Beier/File Photo

根据劳工和就业促进部统计局（MTPE）最近在 “2021年秘鲁罢工” 文件中发布的信息，该实体去年在秘鲁登记了38次全国罢工。即受私营部门制度约束的集体劳资关系领域.这些罢工共惠及209,142名工人。

如果将该数字与往年相比，与 2020年相比有所增加（23次罢工，127,868名工人），但与疫情前时期的行为相比有所下降。2019 年，共发生了 67 次罢工，涉及 110,154 名工人。但是，应该指出的是，随着2021年罢工的减少，更多的工人遵循这种武力措施，也就是说，他们与较大的组织相对应。

罢工次数最多的经济部门是采矿和采石业（15个）和制造业（9个）。同样，罢工次数最多的是利马大都会（18起）、胡宁（5起）和利马地区（3起）。

“罢工是隶属于工会组织的工人行使的权利，通过停工和放弃工作场所而实现。 了解它们的性质、发生的原因、持续多长时间、其影响和劳动当局的资格，对于集体劳资关系（工会和雇主）、制定集体谈判策略或集体谈判策略非常有用 劳动领域Miranda＆Amado的合伙人卡洛斯·卡迪略（Carlos Cadillo）解释说，更新，预防或管理劳资纠纷以及维护良好的工作环境”，仔细查看 “2021年秘鲁罢工” 的数据。

动机

因此，应该指出的是，2021年罢工的原因如下：25起（66％）与在集体谈判框架内解决索赔有关；11起（29％）与不遵守法律或常规规范有关；2（5％）与解雇威胁或其他原因有关。考虑到根据罢工原因包括的工人人数，该命令发生了变化：94％因不遵守规则而被纳入罢工，4％因集体谈判而被纳入罢工，2％因威胁解雇或其他原因而被罢工。

关于2021年记录的临时罢工范围，26次（68％）为无限期罢工，12次（32％）为固定时期。此外，还规定有6次罢工持续1天；10,2天；4,3天；3次，持续4至7天。此外，5次袭击持续了8至15天，3次从16天持续到21天，4次从22天持续到35天，3次持续36天至更长时间。

最后，劳动部行政当局将其中16次（42％）的罢工定为适当，22次（58％）评为不相关和非法。

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