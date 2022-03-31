“无辜平民被没收了战争武库”：莫拉诺部长否认有关普图马约行动的指控

Foto de archivo. Soldados del Ejército Nacional de Colombia hacen guardia durante una operación de erradicación de cultivos de coca en Tarazá, en el departamento de Antioquia, Colombia, 10 de septiemre, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

哥伦比亚国防部长迭戈·莫拉诺（Diego Molano）3月28日星期一报道说，在公共部队在普图马约省Puerto Leguizamo市进行的一次行动中，9名据称是哥伦比亚革命武装力量持不同政见者的成员被杀，另外四人被捕。

但是，普图马约人权网络和哥伦比亚亚马孙土著人民组织（Opiac）等社会组织拒绝了官方说法，并谴责了据称在行动中谋杀农民和土著当局，包括主席的行为社区行动委员会成员 Divier Hernández Rojas 和土著州长巴勃罗·潘杜罗·科昆奇。

面对国家政府和社会组织的矛盾版本，哥伦比亚总统伊万·杜克（IvánDuque）、反对党领袖和历史条约总统候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）的声音以及美洲人权司研究员的声音观看，胡安·帕皮尔（Juan Pappier）向国际组织保证正在调查此案，并指出 “迫切需要澄清事实”。

尽管不同社会和政治阶层一再呼吁澄清莱吉扎莫港发生的情况，但国防部长迭戈·莫拉诺却站出来支持国民军，并指出，该机构报告说，这次行动不是针对农民或土著人民，但正如Opiac所报道的那样, 没有在集市上做过, 否认社会组织的说法.

“陆军报告说，这次行动不是针对农民，而是针对哥伦比亚革命武装力量的持不同政见者。它不是针对无辜的土著人民，而是 narcococaleros。它不是在集市上，而是针对袭击士兵的罪犯。我们为哥伦比亚人辩护。” 莫拉诺部长在回应左翼参议员古斯塔沃·佩特罗的消息时说，该行动是针对 “包括儿童在内的” 手无寸铁的平民。

“这不是中和杜克总统先生，而是谋杀。哥伦比亚革命武装力量没有11名成员，他们是农民和手无寸铁的土著平民，包括儿童。这是他的政府的战争罪行在我的政府中，误报是永无止境的，” 莫拉诺部长对比的左翼联盟总统候选人说。

此外，在国防部负责人通过社交网络分享的信息中，他附上了一段视频，展示了持有远程武器的男子，他们本应是被安全部队杀害和俘虏的持不同政见者，同时分享了据称是他们的战争武库的照片在行动中被查获。

“'无辜平民' 被抓获：战争武库；手榴弹、步枪、供应商、弹药等。呼吁候选人：这不仅仅是政治。军事行动符合所有必需的协议，” 莫拉诺部长说，他分享了一段在行动中受伤的陆军士兵的视频，他在视频中讲述了在所谓的对抗中，一名身穿便衣的男子是如何用步枪射击他的。

尽管有证据表明，军队对哥伦比亚革命武装力量持不同政见者营地的爆炸中有未成年人死亡，或者在全国罢工示威中平民遇害，但莫拉诺部长面对受到不同部门质疑的警察行动的立场始终是支持的。在平民中引起了愤慨.

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