在智利，他们也不会原谅雷纳尔多·鲁达的任何事情：“他是个绅士，但他缺乏类别”

En la imagen, el director técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/José Valle/Archivo

雷纳尔多·鲁埃达（Reinaldo Rueda）不仅因为无法带领哥伦比亚队连续第三次获得世界冠军而闻名，而且在他掌管智利队时，智利队是另一位没有参加顶级足球比赛门票的人。

尽管澳大利亚人只受到四场预选赛的指挥，有两场失利，一场平局和一场胜利，但他在2019年美洲杯上的第四名，他参加的这场锦标赛因他很少的准备而受到质疑，他的离开走到一边领先三色，这使他受到了质疑由智利媒体报道。

专门为哥伦比亚舵手出版出版物的媒体之一是 La Tercera，该媒体除了谴责他离开智利抵达哥伦比亚外，还不放弃达成所谓的经济协议，这对ANFP造成了财务打击，采访了一些前拉罗哈足球运动员发表你的意见。

1980年代智利国家队中后卫@@ 莱昂·阿斯滕戈在新闻发布会上质疑了球队的内部问题以及他们的错误开局。

1962 年智利拉罗哈队长塞尔吉奥·纳瓦罗也加入了对拉特塞拉的批评，他不认为鲁埃达和马丁·拉萨尔特 —— 他们用替补席上的咖啡教练取代了他 —— 是等级教练。他直言不讳地说：

“拉萨尔特和鲁达？他们不是一流的。先生们，他们是好人，他们所做的事情和智利教练一样。但是他们派出每只秃鹰。在巴西，我们输了 2-0，做出了改变，又做了两次。智利需要一位智利教练，我认识智利人，他要求球员稍微谦卑和牺牲，” 他说。

Vallecaucano已经有机会带领哥伦比亚参加 2006年德国世界杯，就像这次一样，他在预选赛中距离排位赛还差一分，但自2021年2月以来，他并没有以最好的方式领先。至少这是数字所显示的。

这次，他领先三色，取得了5场失利，7场平局和10场胜利。在22场比赛中，14场是淘汰赛，7场是2021年巴西美洲杯，还有一场友谊赛（对阵洪都拉斯）。他的表现为 46.9％，低于卡洛斯·奎罗斯（Carlos Queiroz）的表现，后者领先了18场比赛，占59.26的百分比。

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