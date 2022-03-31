美洲人权委员会呼吁秘鲁 “避免” 释放阿尔贝托·藤森：支持和反对的反应

美洲人权法院 (IACHR ) 请缔约国秘鲁不释放前总统阿尔贝托·藤森（Alberto Fujimori），以保障两起侵犯人权案件的受害者伸张正义的权利，司法与国际法中心（Cejil）周三报道。设在哥斯达黎加的美洲法院的一位消息来源报告说，该法院目前不会公开处理此事。该消息在社交网络上引起了一系列反应。

根据在美洲人权委员会审理的案件中担任受害者代表的塞希尔的说法，合议庭周三通过了一项决定，要求秘鲁政府不要释放藤森，以此作为保障 La Cantuta 和 Barrios Altos 案受害者诉诸司法的措施。根据该组织，美洲人权法院不久将向当事方通报其全部裁决。

秘鲁仍在期待释放 83岁的藤森（1990-2000年），而他的辩护正在努力加快司法程序，使他能够出狱，这要归功于宪法法院的一项裁决：恢复了2017年给予前总统的人道主义赦免。

藤森于2009年被秘鲁司法部门判处25年徒刑，罪名是调解撰写了在拉坎图塔和巴里奥斯阿尔托斯发生的大屠杀，造成25人死亡，以及1992年绑架了一名记者和商人。

佩德罗·卡斯蒂略总统的政府宣布，它将向美洲人权法院提出上诉，试图撤销赦免，因为该法院要求秘鲁政府惩罚前总统13年前被判刑的罪行。

秘鲁高等宪法法院的裁决宣布后，法官下令禁止藤森在18个月内离开该国出席仍在帕蒂维尔卡的案件的传票，该案是1992年发生的屠杀6人的事件。

反应

美洲人权法院的裁决引起了各种反应。诸如 “美洲人权委员会必须来制止布鲁姆，萨东和费雷罗的野蛮行径” 等评论。

政客们还加入了这些推文，评估了藤森出狱的障碍。前总理赫克托·瓦莱尔评论说：“美洲人权委员会的来文是对国家刑法的干涉。作为一个国家，我们尊重国际法，但从不攻击宪法。”

丹尼尔·乌雷斯蒂则说：“藤森主义者和他们的痣会恨我这么说，但我必须说：'腐败和罪犯不会出狱！美洲人权委员会要求秘鲁暂停释放。'”

同时，律师罗纳德·加马拉表示，秘鲁政府必须避免执行阿尔贝托·藤森的自由。同样，国会女议员西格丽德·巴赞（Together for Peru）写道：“眼。美洲人权委员会要求秘鲁政府不要释放阿尔贝托·藤森。”

阿尔贝托·藤森的释放被美洲人权委员会逮捕。

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