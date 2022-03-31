古斯塔沃·阿道夫·因凡特在被指控取消性暴力受害者的资格后向毛里西奥·马丁内斯道歉

在3月31日在S ale El Sol播出的节目中，娱乐记者古斯塔沃·阿道夫·因凡特（Gustavo Adolfo Infante）在清晨为墨西哥历史上的毛里西奥·马丁内斯（MauricioMartínez）道歉，他在最后一次广播中与性暴力的受害者一起取消了资格。

这是在他的节目的上一次广播中得出的，主持人在直播中评论了他对演员毛里西奥·马丁内斯不想接受采访来谈论他的不满。他几年前遭受前任经理安东尼奥·伯鲁门的性虐待。

“我今天说的话让我感到悲伤和羞愧，因为我说（毛里西奥）没有接受采访，也不想重复，因为我不想让像毛里西奥·马丁内斯先生这样的受害者再次受害。S ale el Sol的司机说：“我知道我对一个20年前不得不从美国联盟回来以墨水和纸张投诉某人的人的这种方式表达自己是不敏感的。”

古斯塔沃·阿道夫·因凡特向墨西哥历史学家毛里西奥·马丁内斯道歉照片：Sale El Sol

“我知道我们每个人都有时间打破沉默。当然，Grupo Imagen、Imagen、Television 、Sun Comes Out，我所有的同事，一言不发，是我，我对自己所说的话负责，我向毛里西奥·马丁内斯先生和所有受害者道歉，如果他们感到受到侮辱或冒犯，” 他还说强调娱乐记者。

最后，他强调说，他不会使用侵犯性暴力受害者的语言：“毛里西奥我向你道歉，对于所有不幸存在于这个国家的受虐待女孩，我保证不会再这样称呼我，我会拥抱毛里西奥”，他总结道。

这次公开道歉是这位墨西哥歌手与 Nosotras para ellas组织一起参加的协议的一部分，他们要求 Infante公开道歉，此外还要求记者获得有关性暴力的信息，并鼓励公司必须有处理这类行为的指南, 以及保证不重犯.

该组织散发了这封信，要求传播者向毛里西奥·马丁内斯公开道歉（照片：屏幕截图）

对他们来说，我们在向新闻界发表的文件中谴责了传播者的言论。

“不可思议的是，在国家电视台上，主持人称受害者为 “被强奸者”，从而取消受害者的资格、使其再次受害和羞辱，原因很简单，他不想接受采访、询问，也不知道这些问题在以下领域是如何公开处理的人权，” 在媒体上散发的文件读道。

“驾驶员讲话的责任不仅必须由作为特定案例焦点的公众人物承担，而且还要由成千上万不想为像Infante先生这样的人公开个人问题的人以及诸如那些 Grupo Imagen 并不小心，” 建议培训 Grupo Imagen 员工处理性暴力案件的组织说。

这位名人告诉了他的日常工作并承认自己错了（照片：Twitter）

这位墨西哥演员贬低了节目节目去其他类型的新闻媒体介绍他的案子，此前这位无线电传播员于 3 月 29 日感到沮丧，这封信已经病毒式传播。

“应该学习的是毛里西奥·马丁内斯。他在顶部看见我们都是这样因为他被强奸了。因为他被强奸了，所以他没有接受采访来放映节目。她只是和 Adela Micha 一起去没人看见她... 她的律师是白痴。古斯塔沃·阿道夫（Gustav o Adolfo）在三月的最后一周说，这不是晋升，但是明天当我和阿德拉（Adela）一起去听新闻时，我不想知道任何歧视者。

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