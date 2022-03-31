谷歌及其防止全球假新闻的新计划

互联网使人们可以随时连接并查找有关任何事物的信息，但是，搜索的可能性太多，可以偷偷摸摸地获取虚假数据（假新闻）。这就是谷歌对 Fact Cheking 的承诺出现的时候。

事实检查（Fact Cheking）通常被称为西班牙语使用者的数据验证，它包括发现虚假新闻或数据，这些新闻或数据可能通过冒充真实信息来误导他人。

全球范围内为什么需要进行数据验证的一个很好的例子是 COVID-19 疫情，尽管其影响有所减弱，但在所有国家/地区仍然活跃。

但是，在最严重的阶段，关于这个问题的许多信息流传了导致世界人口在国内撤退，但许多信息都是错误的。

谷歌帮助进行数据验证（照片：路透社/弗朗索瓦·勒诺尔/File Photo）

在某些情况下，人们利用这一时机对5G或世界秩序的阴谋论进行恐吓，制作蒙太奇并散布有关 COVID-19 的治愈、影响和死亡的错误信息。因为假新闻太多了，所以有人不得不否认它们。

尽管数据验证已经存在了好几年，但疫情比以往任何时候都更加表明需要真实的信息。在这方面，谷歌致力于确保人们有更多经过验证的信息选择。

通过产品和计划，包括建立由500多名专家组成的跳棋网络，这家科技公司力求打击错误信息。

“数据验证是实现这一目标的一项关键活动，这就是为什么我们在Google参加国际验证日并重申我们正在与地方和区域组织开展的举措，并展示不同的产品，这些产品对于防治工作至关重要一起提供错误信息”，谷歌指出。

假新闻在互联网上激增（照片：路透社/Eva Plevier）

事实检查小工具：Google使用内容检查器确认信息，然后使用展开的历史记录框对其进行扩展。在那里，搜索引擎提供了每个主题的摘要，并提供对提供此类信息的页面的访问权限，这些页面还包含适用于iOS和Android的计算机和应用程序的Google New s应用程序中的验证标签。

Fact Checker Explorer：在此工具中，人们可以在浏览器中添加单词或文本引号，以便它返回已经检查过的相关事实的列表。已验证的事实已经可以在事实检查浏览器的 “新闻” 选项卡中找到。

移动热门新闻：作为国际数据验证日的一部分，它在 “热门故事” 中推出了一项新功能（适用于该地区的移动设备和西班牙语将于4月中旬推出）。更加突出高质量的原始结果。

谷歌有打击错误信息的举措（照片：谷歌）

谷歌新闻倡议：自去年以来，它为与 COVID-19 相关的新闻验证项目设立了 300 万美元的基金，并为打击错误信息的非政府组织额外提供了 650 万美元的支持。2022年将支持来自阿根廷（Checkeado）和西班牙（Maldita.es）的西班牙语组织在美国为讲西班牙语的人成立一个新的事实核查组织。

谷歌还加入了Chequeado，在拉丁美洲创建了一个事实核查 “培训师培训” 计划。它将在阿根廷、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁的记者和新闻专业学生中培训500名新跳棋。

还有一个名为DigiMente的平台，该平台旨在培训能够辨别不同信息来源，消费和创建高质量内容以及以负责任和道德的方式参与公民生活的公民。

在哥伦比亚和智利，它采取了诸如编辑委员会设计的2022年选举覆盖战略或关于事实检查的Mala Espina项目之类的行动，以涵盖智利的宪法程序，核实其错误信息并解释大会上讨论的问题。谷歌新闻倡议。

最后，谷歌回忆说，错误信息已成为当下最紧迫的问题之一，对媒体，数字平台和整个社会都是一个挑战。因此，他们执行了自己的举措，以实现建立一个信息灵通的世界的目标。

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