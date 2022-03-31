对于白宫来说，俄罗斯入侵乌克兰是一场 “战略灾难”

White House Director of Communications Kate Bedingfield takes a question during a press briefing at the White House in Washington, U.S., March 29, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

白宫传播总监凯特·贝丁菲尔德周四表示，美国有证据表明，弗拉基米尔·普京入侵乌克兰对俄罗斯来说是 “战略灾难”。他还补充说，莫斯科将面临更多制裁。

这位美国官员在白宫新闻编辑室说：“普京本人曾表示，这些制裁给俄罗斯经济带来了前所未有的代价，我们的作用是继续在战场上加强乌克兰。”

“我们已尽一切努力保持透明。甚至在普京入侵之前，我们就努力确保我们提供的信息能够让我们了解俄罗斯将要做什么。他说，明确表示我们知道他们的意图是什么，这会使他们处于不利地位。”“我认为总的来说，我们已经看到入侵是一个战略错误，它正在削弱俄罗斯”

另一方面，他说，他们 “看到有报道称俄罗斯军方士气低落。而且我认为，对于任何看到俄罗斯军队在这里忍受的人来说，这都不足为奇。你有新兵。你们有些人被雇用来打这场令人难以置信的累人的战斗。因此，我认为士气低落对任何人来说都不足为奇。”

贝丁菲尔德还澄清说，乔·拜登和普京之间目前没有直接会谈的计划，并重申，在考虑与克里姆林宫领导人进行任何形式的直接和解之前，美国希望看到 “俄罗斯的战争明显缓和”。

贝丁菲尔德还澄清说，乔·拜登和普京目前没有直接会谈的计划（路透社）

“目前没有。贝丁菲尔德告诉美国有线电视新闻网的一位记者，我们已经非常清楚地表明，在这一水平上恢复外交都需要俄罗斯人大幅度削减外交，但我们还没有看到这一点。”

拜登和普京最后一次通电话是在 2月12日，大约在俄罗斯开始入侵的两周前。

未来几天，美国将把来自俄罗斯和白俄罗斯的120个实体列入制裁名单：“商务部还将采取进一步措施，通过在实体名单中增加俄罗斯和白俄罗斯的120个实体来削弱俄罗斯的国防、航空航天和海事部门，从而增加俄罗斯的数量自入侵开始以来，政党和白俄罗斯人在名单上增加了200多人”。

贝丁菲尔德补充说，被列入名单意味着这些实体 “在没有许可证的情况下无法再从美国获得最先进的技术，在大多数情况下，如果不是全部，许可证将被拒绝。”

“随着俄罗斯使用剩余的储备，这些限制的力量将随着时间的推移而恶化。例如，某些飞机和坦克的备件。我们将继续施加前所未有的代价，以加强乌克兰的力量，并将普京的言论选择变成战略缺陷。”

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