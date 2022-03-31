塞萨尔·波诺的前合伙人住院时拜访了这位演员

MÉXICO, D.F. 20OCTUBRE2006.- En las instalaciones de Televisa San Ángel se realizó la celebración del programa Vecinos. FOTO: IVÁN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM

几周前，71岁的墨西哥演员塞萨尔·波诺（CésarBono）因复杂的肠道出血而严重住院，导致手术微妙；在住院后的几天内，这位喜剧演员终于在3月21日出院。

但是，没有观察到他离开医院的确切时刻，因为救护车将他运送到下一个目的地。但是，《TV Notas》杂志对艺术家莱昂纳多·波诺（Leonardo Bono）的儿子进行了采访，后者评论说，他和他的家人很高兴得知他已经和哥哥在一起了。

他为该杂志强调说：“非常痛苦，但他已经和我的哥哥在家里了，在我母亲分居后与他住在一起，我和他住在一起。”

他还证实，塞萨尔（César）最近的前搭档正在医院探望这位演员，因为父亲的健康状况不佳，他忍不住看到孩子状况不佳，因此他多次去支持一切必要的事情，但是，L莱昂纳多强调，他的愿望只是在这个问题上有所保留。

他的前合伙人拜访了塞萨尔·波诺（CésarBono），因为在他们分居后，他仍然是他一生的重要组成部分（IG：cesarbonoficial）

莱昂纳多说：“看到孩子们过得很艰难，我母亲伤心欲绝，她去医院养活我们；33年的婚姻无法抹去，我的母亲没有坚如磐石的心，当然她非常关心我父亲的健康。”

面对这种情况，他质疑塞萨尔·波诺和帕特里夏·卡斯特罗之间可能达成的和解，帕特里夏·卡斯特罗是他结婚的一对夫妇1988 年，与 Xóchitl 分居后，Xóchitl 是她的第一次婚姻，在 concubinage 中持续了 15 年。

好吧，在去年塞萨尔和帕特里夏分居之后，这位 70 岁的演员表示，他不再与妻子建立浪漫关系，因为他们决定分居鉴于他们不知道如何面对共同经历的最后一次损失而产生的距离，他们的小儿子评论说，回归将是参与者的决定，因为他唯一希望的是双方都能找到幸福。

“这是他们两个的问题，我只想让他们开心。此外，他们在接受采访时说，他们将不得不在我的戏剧首映式和我的婚礼上再次见面，他们将永远必须团结起来。

帕特里夏·卡斯特罗（Patricia Castro）于2021年与塞萨尔·波诺（César Bono）分居，她与塞萨尔·波诺（César Bono）在彼此的初婚中生育了两个孩子并抚养

去年，这位演员在早间节目《S ale el Sol》中解释说，由于无法取得成功，他们的关系终止了，“我想，我不想责怪任何事情或任何人，但是他不得不看到一些死亡带来的很多痛苦才能摆脱这种痛苦非常痛苦，那太缺席了。因此，我们没有取得成功，而是在我和前妻的旅程中途停留了一半，” 该剧《捍卫穴居人》的主角解释说。

他提到了这样一个事实，即他们的关系并没有因为缺乏爱而终止，因为他表示，尽管情况如此，他仍然非常感谢他的前合伙人，因为他们既是他们生活中的重要组成部分，又是孩子的母亲。

“对我来说不是。我爱我的前妻。我爱我孩子的母亲，他们每个人都有两个儿子，两个女儿带着一个女儿，另一个有两个儿子。我爱他们，我爱我的孩子，我爱我的孙子们，但后来他们不再爱你，然后继续生活，” 他说。

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