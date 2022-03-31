EcoPetrol 的董事会将持续 4 年

Foto de archivo. Entrada al campo de Castilla de Ecopetrol en Castilla La Nueva, en el departamento del Meta, Colombia, 26 de junio, 2018. REUTERS/Luisa González

EcoPetrol 股东大会一致通过决定，批准了新的董事会任期，即两年至四年。

该协议是该大会在缺席两年后首次举行面对面会议的产物。该公告是在波哥大的科费里亚斯宣布的。

对于国有石油公司总裁费利佩·巴永（Felipe Bayón）来说，这一决心是最好的，因为 EcoPetrol 将能够维持其长期的投资组合扩张战略，尤其是能源转型和可持续性，投资将随着时间的推移而增加。

“在这方面，我们相信并坚信董事会的稳定至关重要。我们必须认为，在这样的企业中，存在学习曲线，需要许多技能，” 巴永在巴兰基亚报纸 EL HERALDO 收集的声明中说。

他还强调，这种扩张将超越可能影响其形成的政治时期：“我们必须适应所有挑战，像在世界不同地区一样进行调整，并且在某种程度上能够继续致力于2040战略的部署。”

该提案获得了参加此次活动的95.61％股东的信任投票。

此后，该石油公司的股东大会批准了每股普通股280美元的股息。

此消息是在Ecopetrol总裁费利佩·巴永（FelipeBayón）证实该公司目前正在等待获得哥伦比亚第二个试点综合研究项目的环境许可证之后发布的。

2月15日，向环境当局提交了第二个名为Platero的试点项目的环境许可申请。EcoPetrol总裁说：“这些试点很重要，因为它们使该国能够以知情的方式，利用数据，科学和技术，与社区合作，决定该国是否想破裂，是否要使用这项技术进行更多预订。”在波哥大举行的股东大会期间。

该综合研究试点项目（PPII）将由美国国家碳氢化合物局（ANH）和美国石油公司埃克森美孚（ExxonMobil）推动，将位于马格达莱纳河谷中部的沉积盆地中。根据国有实体的说法，El Platero项目将投资5300万美元。同样，“7％将分配给商品和服务供应部分中的本地内容，” EcoPetrol说。

有了这个新项目，EcoPetrol将在该国开展两个试点研究项目，目的是提供信息，使政府能够决定是否最终应在该国开发这种原油开采技术。哥伦比亚自由水力压裂联盟预计将在7月20日之后第四次向共和国国会提交禁止在哥伦比亚进行水力压裂的法案。

众所周知，3月25日，ANLA向位于桑坦德威尔切斯港的第一个名为Kale的试点项目授予了环境许可证。宣布之后的结果是希望该决定将是最终决定，因为民间组织已经宣布了撤销环境当局许可的司法补救措施。

哥伦比亚自由水力压裂联盟的卡洛斯·安德烈斯·圣地亚哥证实了这一点，他领导了该国反对水力压裂的运动。他说：“我们将提出反对上诉，尽管我们认为EcoPetrol与ANLA达成的协议是，如果或是否会出台，那么补给资源将对我们不利。”

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