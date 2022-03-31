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星期四 31 三月 2022
奇諾

EcoPetrol 股东批准在 2022 年将股息增加至每股 280 美元

出席大会的95.61％的股东批准了该提案

Newsroom Infobae

31 三月 2022
Foto de archivo. Imagen la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, departamento de Santander, Colombia, 1 de marzo, 2017. REUTERS/Jaime Saldarriaga
Foto de archivo. Imagen la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, departamento de Santander, Colombia, 1 de marzo, 2017. REUTERS/Jaime Saldarriaga

哥伦比亚石油公司EcoPetrol的股东大会批准为每股普通股支付280美元的股息

该公司董事会的提议，即每股股权243美元（利润的60％）的股息相当于Ecopetrol净收入的59.8％的派息，以及每股非凡的37美元（占利润的9％）的总和，是 2020年支付的17美元的16倍

应当指出的是，该提案得到了出席大会的 95.61％（法定人数为92.69％）的股东的批准。

此外，出席大会的人士还批准了在2022年4月21日分期向少数股东分期支付股息，对于大股东，将在年内分四轮发放，最长期限为今年9月30日。

同样，批准设立88.8亿美元的储备金，“旨在支持公司的财务可持续性和战略制定中的灵活性”。

根据公司的股息分配政策。无论如何，股息的分配必须考虑：

1.公司利用其经营现金流为其投资计划提供资金的能力

2。本公司在风险评级机构之前的评级

石油公司总裁费利佩·巴永（Felipe Bayón）在讲话中强调，勘探工作将集中在更大比例地寻找国家领土上的天然气。该公司希望在卡萨纳雷（Casanare）寻找更多的东西，应该记住，目前，该市的皮埃蒙特有四次砍伐的钻井。

同样，他强调说，这家石油公司正在加勒比海水域寻找更多的天然气，并宣布，周二上午11点30分刚刚过去，与壳牌公司合作开始在哥伦比亚南部加勒比地区钻探勘探和限制井。

EcoPetrol将寻求与Isa一起进入美国，就像在德克萨斯州与二叠纪一样。

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