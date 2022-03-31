EcoPetrol 股东批准在 2022 年将股息增加至每股 280 美元

Foto de archivo. Imagen la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, departamento de Santander, Colombia, 1 de marzo, 2017. REUTERS/Jaime Saldarriaga

哥伦比亚石油公司EcoPetrol的 股东大会 批准为每股普通股支付280美元的股息。

该公司董事会的提议，即每股股权243美元（利润的60％）的股息相当于Ecopetrol净收入的59.8％的派息，以及每股非凡的37美元（占利润的9％）的总和，是 2020年支付的17美元的16倍。

应当指出的是，该提案得到了出席大会的 95.61％（法定人数为92.69％）的股东的批准。

此外，出席大会的人士还批准了在2022年4月21日分期向少数股东分期支付股息，对于大股东，将在年内分四轮发放，最长期限为今年9月30日。

同样，批准设立88.8亿美元的储备金，“旨在支持公司的财务可持续性和战略制定中的灵活性”。

根据公司的股息分配政策。无论如何，股息的分配必须考虑：

1.公司利用其经营现金流为其投资计划提供资金的能力

2。本公司在风险评级机构之前的评级

石油公司总裁费利佩·巴永（Felipe Bayón）在讲话中强调，勘探工作将集中在更大比例地寻找国家领土上的天然气。该公司希望在卡萨纳雷（Casanare）寻找更多的东西，应该记住，目前，该市的皮埃蒙特有四次砍伐的钻井。

同样，他强调说，这家石油公司正在加勒比海水域寻找更多的天然气，并宣布，周二上午11点30分刚刚过去，与壳牌公司合作开始在哥伦比亚南部加勒比地区钻探勘探和限制井。

EcoPetrol将寻求与Isa一起进入美国，就像在德克萨斯州与二叠纪一样。

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