研究警告说，亚洲数十种身份不明的蝙蝠物种可能携带新病毒

Kirk Taray, a bat ecologist, detangles a bat caught on a mist net that was set up in front of a building with a bat roost at the University of the Philippines Los Banos (UPLB), in Los Banos, Laguna province, Philippines, February 19, 2021. "With the ongoing pandemic, there is more caution taken into consideration while studying bats. Several measures and protocols are established to protect both the researchers and the bats. Also, the community quarantine and travel restrictions added difficulty especially in accessing potential areas of study," said Taray. REUTERS/Eloisa Lopez SEARCH "LOPEZ BATS" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF DAY

一项新的基因组分析表明，东南亚可能有数十种未知种类的马蹄蝙蝠。这些哺乳动物也称为犀牛， 被认为是许多人畜共患病毒的储存库，这些病毒从动物传到人类，包括引起严重急性呼吸系统综合征（SARS）和 COVID-19 的病毒的近亲。 中国武汉病毒学研究所病毒学家史正立表示，正确识别蝙蝠物种可能有助于识别人畜共患疾病高风险的地理热点。他警告说：“这是一项重要的工作。”

对于该研究的合著者香港大学的保护生物学家爱丽丝·休斯（Alice Hughes）来说，更好地识别未知蝙蝠物种还可以减少寻找可能藏有近亲的蝙蝠的地方，从而支持寻找SARS-CoV-2的起源病毒。在中国西南部云南省的 Rhinolophus affinis蝙蝠和中国云南省的三种马蹄蝙蝠中发现了SARS-CoV-2的最近亲属老挝。

神秘物种

休斯希望更好地了解东南亚蝙蝠的多样性，并找到标准化的方法来识别它们。因此，在2015年至2020年期间，她和她的同事们在中国南方和东南亚捕获了蝙蝠。他们对蝙蝠的翅膀和鼻刃进行了测量和拍照，休斯描述了 “鼻子周围的一组奇怪的组织”，并记录了他们要求回声定位的呼吁。他们还从蝙蝠的翅膀上收集了少量组织以提取遗传数据。

为了绘制蝙蝠的遗传多样性，研究 小组使用了 205 只捕获的动物的线粒体 DNA 序列和来自在线数据库的另外 655 个序列， 总共代表 11 种 Rh inolophidae 物种。通常，两只蝙蝠的基因组之间的差异越大，这些动物代表遗传上不同的群体的可能性就越大，因此代表不同的物种。

为了绘制蝙蝠的遗传多样性，研究小组使用了 205 只捕获动物的线粒体 DNA 序列和来自在线数据库的另外 655 个序列，代表总共 11 种 Rhinolophidae 物种（路透社）

研究人员发现，这 11 个物种中的每一个实际上可能是多个物种，可能在整个样本中包括数十个隐藏物种。隐藏或 “神秘” 物种是看似属于同一物种但实际上在基因上不同的动物。例如，Rhinolophus sinicus 的遗传多样性表明该群体可能是六个独立的物种。总体而言， 他们估计，亚洲约有40％的物种尚未得到正式描述。

纽约市美国自然历史博物馆馆长南希·西蒙斯说：“这是一个令人震惊的数字，但并不令人惊讶。”Rhinolophyid 蝙蝠是一个复杂的群体，动物样本有限，” 他解释说。

但是，对于专家来说，依赖线粒体 DNA 可能意味着隐藏物种的数量被高估了。这位专家说，那是因为线粒体 DNA 只能从母亲那里继承，因此可能缺少重要的遗传信息。尽管如此，这项研究仍可能导致该地区命名新蝙蝠物种的研究激增。

“这些发现证实了其他基因研究，这些研究表明东南亚有许多神秘物种”（路透社）

更多证据

加拿大渥太华加拿大野生动物、环境和气候变化局的生物学家查尔斯·弗朗西斯说：“这些发现证实了其他基因研究，这些研究表明东南亚有许多神秘物种，” 该局研究该地区的蝙蝠。但是，根据弗朗西斯的说法，这些估计是基于少量样本。

休斯的团队利用形态学和声学数据对在中国南方和越南发现的190只蝙蝠进行了更详细的分析，发现这支持了他们的发现，即在这些地区尚未发现许多物种。 西蒙斯说，这项研究为 “在划定物种时使用多行证据” 提出了有力的论据。

休斯强调，他的团队还发现，蝙蝠鼻孔上方的组织瓣（称为土耳其鞍）可以用来识别物种，而无需遗传数据。布达佩斯匈牙利自然历史博物馆的分类学家Gábor Csorba认为，“这意味着无需进行侵入性形态学研究或进行昂贵的DNA分析，就可以识别隐藏的物种。”

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