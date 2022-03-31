周四，美元价格收于3.68个鞋底，为过去11个月来的最低水平

根据秘鲁中央储备银行下午1时30分发布的外汇市场消息，美元价格于 3月31日星期四 触及过去11个月以来的最低水平，并收于3.68。

彭博社称，周三，美元收于3.7148，本周四开盘至3.7137，收于3.6803。这意味着下降了0.93％。自2021年5月中旬以来，该汇率一直没有记录。

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在平行市场中， 美元在下午1点50分的买入价为3,665新元，卖出为3,710 索尔。在探戈，该国主要银行的美元为买入3,703新元，卖出为3,727新元。

同时，在数字交易所中，最低的销售额达到S/3,698，最高的是S/3.72。另一方面，最低买入为 3.66，最高为 S/3.67。

“上午交易3.35亿美元，平均价格为3.69新元。Renta4sab的外汇交易员Asvim Asencios表示，供应流在很大程度上来自外国人和公司，而交易所掉期到期的需求以4亿新元的价格出售。

“根据利马商会（CCL）的数据，2月份秘鲁在当地的出口额达到45.95亿美元，比2021年同月增长7％。主要出口产品包括铜、黄金和天然气。”

美元的演变

在2021年4月的第一轮总统选举之后，美元一直稳步上涨，直到10月份达到 S/4.14。然后，在部长会议主席吉多·贝利多（Guido Bellido）更换之后，美元跌至3.92，但再次开始小幅上涨，直到12月初，针对总统佩德罗·卡斯蒂略的第一个空缺动议被驳回。

此后，美元日复一日地下跌，在3月10日触及S/3.70。但是，在再次讨论佩德罗·卡斯蒂略的国会总统空缺的几周内，空缺略有增加（S/3）.79)，直到这被存档。美元的最新下跌也恰逢秘鲁国家足球队获得复活资格。

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