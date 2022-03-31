Daniela Darcourt 惊讶于 Magaly Medina 在生日聚会上向她唱歌

玛格丽 ·麦地那（M agaly Medina）今年 3 月 31 日已经 59 岁了，这对任何人来说都不是什么秘密，因为节目主持人本人已经负责在他的社交网络以及他的节目的最后一版中宣布她，本周二将庆祝另一年的生命。

但是，很少有人想到她的丈夫阿尔弗雷多·赞布拉诺（Alfredo Zambrano）会在他家举行惊喜派对给她一个惊喜，最接近受欢迎的 “Urraca” 的人及其亲戚参加了会议。

通过 Magaly电视节目主持人La Firm e的官方报道中的故事，您可以看到她在家中准备的巨大装饰中间的近距离圈子感到惊讶的那一刻。

另一次，这位亚视人物毫不犹豫地与超过100万的追随者分享了莎莎歌手丹妮拉·达考特（Daniela Darcou rt）参加她的聚会演唱传统歌曲 “生日快乐” 的情况。

“看看谁来给我唱生日快乐！谢谢丹妮拉·达考特（Daniela Darcourt），” 她在视频中写道，在那里你可以听见艺术家在记者面前的公证人旁边唱歌，她脸上带着微笑感到非常惊讶。

就她而言，这位国家艺术家在同一社交网络上回复了她的信息。“亲爱的魔术师快乐”，“Señorlie” 的翻译说。让我们记住，几年来，两者都表现出友好的联系。

照片：Instagram

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