米却肯州的刑事独裁统治：暴力、政治即兴创作和刑法制度失败之间的界限很小

上周日晚上，一群10至15名米却肯家族成员抵达了米却肯州Zinapécu aro的El Paraís o牧场，自下午以来，有几名男子聚集在秘密的帕伦克中，目睹公鸡大战。侵略者打扮得好像是军人，躲在马铃薯的分销卡车里 Sabritas，例如 Trojan Horse Michoacán版本，只是他们穿过了大院的入口，用被称为山羊角的武器杀死了大约二十个人。

他的主要目标是哈利斯科州新一代卡特尔（CJNG）的领导人。根据当地消息来源的信息，几乎所有死者都属于这个由四个字母组成的卡特尔，尽管其中一些受害者也是画廊。齐纳佩夸罗（Zinapécuaro）是一系列暴力事件的最后一章，在过去的四个月中，这些事件除了大大增加了米却肯州的死亡人数外，什么也没做：自2021年11月至今，已有两名记者，两名市长和48人在三次大屠杀中丧生。

当然，米却肯州和该国大部分地区的暴力事件是由于有组织犯罪造成的，但也归因于当局及其缺乏领导能力以及社会某个阶层。墨西哥国立自治大学专职研究教授@@ 哈维尔·乌利塞斯·奥利瓦·波萨达（Javier U lises Oliva Posada）对此持直截了当的态度，他表示，一方面是去年6月6日才上台的新州政府，他们对自己想在公共安全方面做什么一无所知，面对当地警察的结构弱点，他们宁愿选择 即兴创作。

“大卫·蒙雷尔在州长萨卡特卡斯发表了声明在@@ 政府宫前的一辆废弃货车里出现了 10 具尸体之后，要求 “将自己托付给上帝” —— 或者阿方索·杜拉索的案例，更具争议性，因为当一群罪犯拿走安全部长时担任安全部长卡博卡市政府停留了6个多小时，州长（英迪拉·维斯卡伊诺）的科利马案也是如此，他甚至提出了在该州连续 10 天枪击事件后要求休假，” 他向 Infobae 解释说。

犯罪集团利用这种即兴创作和缺乏专业精神的混合物来扩大其影响范围或通过暴力维持影响范围。在米却肯州的具体案例中，贩毒的痕迹可以追溯到40年前，但是对于国家安全专家来说，最严重的错误之一可以追溯到前总统恩里克·佩尼亚·涅托（Enrique PeñaNieto）的六年任期（2012-2018年），当时他和他的内政部长米格尔·安赫尔奥索里奥·冲（Osorio Chong）决定容忍自卫组织。“他们允许非正规和武装团体进入，我们今天看到这些团体模糊地站在一边或另一边。他们向鳄梨和柠檬生产商勒索钱财，并覆盖毒品产区，” 奥利瓦·波萨达说。

但是，米却肯州的局势也反映了共和国其他实体，不应仅仅归咎于政客或这些武装团体。对专家来说，社会环境是解释当前暴力气氛的同样重要的第三个因素。Zinapécuaro 大屠杀发生在一个未经任何登记的非法帕伦克。多年来，这种类型的事件与有组织犯罪并存。2021年11月21日，在齐塔夸罗，一名武装突击队员闯入拉吉伦特社区的一个帕伦克，造成四名助手死亡，另外11人受伤。2017年5月，拉扎罗·卡德纳斯（Lazaro Cardenas）市的另一场类似节目是武装平民之间发生冲突的现场。

“不同社会会议上的非法行为解释了普遍存在的暴力气氛的部分原因。应该记住，在这些远离城市中心的山区，这些关于领土控制的争端更容易发生。不仅是毒品贩运，还有勒索、绑架、地板指控、谋杀记者和环保领袖。他们的行为好像是某种 犯罪独裁统治 ，” 这位院士说。

对于研究人员来说，洛佩斯·奥夫拉多尔总统攻击原因而不是直接影响的策略是正确的，但还不够（照片：MARGARITOPÉREZ RETANA/CUARTOSCURO）

2月8日，在哈利斯科州新一代卡特尔（CJNG）成立九个多月之后，国防秘书处（Sedena）和国民警卫队的成员收复了阿吉利亚市。吉尔伯托·维加拉神父告诉 Infobae，他们从未见过武装部队如此强大的存在。至少有60支巡逻队占领了市政所在地。但是，人们的期望不会持续很长时间，因为仅仅一个月后，市长塞萨尔·阿图罗·瓦伦西亚（CésarArturo V alencia）被暗杀，离阿吉利亚市政宫的酿酒厂非常近。

专家认为，在没有遏制暴力的情况下部署军队的这种矛盾现象不仅与即兴决策有关，而且与预算问题有关 —— 墨西哥总统所属的政党莫雷纳削减了分配的预算的三分之一到市政安全 —— 以及法律框架的限制。“具有讽刺意味的是，控告性刑罚制度的漏洞是毫无疑问的，因为犯罪分子可以不受惩罚地采取行动，因此被称为 “旋转门” —— 犯罪分子进入的时间比离开的时间更长。他们知道，一旦他们被移交给当局，他们被起诉的可能性很小。多年来，这种情况导致我们正在经历的规模减弱。”

对于研究人员来说，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）总统攻击原因而不是直接影响的策略是正确的，但还不够。同时，必须重建社会结构，执行法律，惩罚罪犯并将其送交当局。“毫无疑问，需要一只沉重的手。这就是创建国民警卫队的目的。没有人在谈论侵犯人权或任意行为。这不仅是武力和征服的问题，而且还需要更一致地介绍墨西哥州，以便能够处理米却肯州和整个国家的局势。”

奥利瓦·波萨达预测，如果不进行认真的调整和彻底修订，像齐纳佩夸罗这样的情景很可能会继续在米却肯州和墨西哥其他动荡地区复制，但也需要社会做出更坚定的承诺。“我们绝不能接受或容忍犯罪行为，就好像它们值得称赞一样。让我们不要传播鼓吹性别暴力、犯罪和毒品贩运的集体音乐。我们希望政府和当局尽一切努力，但作为公民，我们也对正在发生的事情负有很大的责任。”

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