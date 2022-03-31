COVID-19：儿童再次感染的机会有多大？

Ramiro wearing a face mask plays football in a park after restrictions were partially lifted for children in the city of Buenos Aires during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, Argentina May 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

随着两年多前冠状病毒大流行的爆发，科学研究并没有停止，因为世界各地的感染也在增加。

一项针对未成年人的新研究表明，一旦他们传播 COVID-19 疾病，他们是再次感染风险最低的人群 。他发现再感染与更严重的疾病或致命结果无关。

根据英国卫生安全局资助进行研究的英国科学家的说法，SARS-CoV-2再感染在儿童中很少见，尤其是在幼儿中，并且主要发生在英格兰的三角洲浪潮期间。

再感染与儿童更严重的疾病或致命后果无关。（Majid Asgaripour/Wana（西亚通讯社）通过路透社）

“ 再感染与儿童更严重的疾病或致命后果无关。针对 COVID-19 的疫苗接种为该人群中的原发感染和再次感染提供了更好的保护。 此外，就住院或入院重症监护而言，他们与严重疾病无关，在儿童再次感染后 28 天内没有死亡，” 医生安娜·门萨和海伦·坎贝尔在调查中说。发表在《柳叶刀》上。

研究报告的作者指出，儿童与家庭或监护人生活在一起，他们上学和参与社会对他们的成长至关重要。重要的是要考虑疫情对儿童的间接影响，包括 COVID-19 对家庭成员、学校教育和心理健康的影响。他们补充说：“因此，了解儿童再次感染的风险至关重要，包括研究发现，在大多数国家，仍然无法获得疫苗的人的再感染率较低。”

在16岁及以下的儿童中，确定了688,418例原发感染和2343例再次感染。 总体再感染率为每 10 万居民 66.88 人，成年人（每 10 万人中有 72.53 人）高于儿童（每 10 万人中有 21.53 人）。总体而言，原发感染后的再感染率为0.68％，成人为0.73％，而5岁以下儿童为0.18％，5至11岁儿童为0.24％，12至16岁儿童为0.49％。在因再次感染住院的109名儿童中，有78名（72％）患有合并症。

研究发现再次感染可能不是住院的原因-ANI/Reuters

该研究中使用的方法为按年龄组审查疫苗对再感染的影响建立了框架，并指出，澳大利亚、加拿大和美国等国家已经启动了一项针对5至11岁儿童进行mRNA疫苗接种的计划，英国也是如此。疫苗接种和免疫联合委员会（JCVI）于2022年2月16日提出的建议。

该研究发现， 再次感染可能不是住院的原因（即患者可能因 COVID-19 住院，而不是因为 COVID-19），这并不出乎意料。 儿科再入院病例的病史需要详细审查潜在的合并症和 ICD-10 的最终诊断。

“但是，COVID-19 的严重症状在有病史的人群中更为常见；在这项研究中，再次感染后住进重症监护室（ICU）的四名儿童在原发感染期间也需要重症监护。专家说，所有四名儿童都患有多种严重的多系统合并症，作者无法确定 SARS-CoV-2 感染对最终导致重症监护病房入院的疾病的贡献。”

再感染 SARS-CoV-2 与致命儿科病例无关（尼康 D850）

Mensah及其同事的研究得出的关键发现是，再次感染SARS-CoV-2与致命的儿科病例无关。未来研究的一个潜在领域是快速抗原检测在确定再次感染病例方面可能发挥的作用，特别是因为许多国家已经采用了常规筛查测试（例如在学校）。这些再感染病例中有许多是无症状的，因此在家庭、学校和社区层面监测它们在传播中的作用非常重要，尤其是在出现新的令人担忧的变种的情况下。

最后，重要的是要研究多重再感染在接种疫苗的人的免疫系统中的作用，特别关注B细胞和T细胞免疫记忆的发展。

专家总结说：“在整个2022年和2023年期间，感染与疫苗之间的相互作用将至关重要，有望在整个生命过程中优化保护，并最大限度地降低再次感染（尤其是与严重疾病相关的风险），住院，重症监护和死亡的风险。”

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