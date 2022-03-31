国会通过第二次机会法案

11月30日，共和国参议院就 “第二次机会法案” 举行了最后一次辩论，并批准了该倡议，该倡议旨在使那些在监狱服刑的人受益。

据W电台报道，波哥大众议院代表凯瑟琳·米兰达和内部行动基金会主任约翰娜·巴哈蒙（Johana Bahamón）对该项目的批准表示感谢。

“我们正在等待总统的制裁。该法案将使目前被剥夺自由的97,000多人受益。米兰达代表说，这项几乎是共和国的法律将为雇用被推迟的人口的公司提供税收和经济激励措施。”

这项倡议的发起人是凯瑟琳·米兰达认为，该法律可以使大约97,000人受益。

米兰达强调了严格的特里克斯·约翰娜·巴哈蒙（Johana Bahamón）的工作，他说，除了允许成千上万已经向该国司法系统缴纳刑期或债务的人重返社会外，该项目还将使25至30岁的人不再犯罪。公司雇用已经结清未清法律账目的男性和女性将获得的好处，除其他外，包括延期雇员的准财政补助金折扣和支付商业学费的特别费用。

“我们正在考虑该国关押的97,000多人，因此，在服刑时，占该国监狱人口约15％的25至29岁的年轻人可能没有机会。我们希望该法案将继续在参议院进行立法程序，并成为共和国的法律，” 绿色联盟运动的国会议员补充说。

8月31日，有影响力的人和 “角蛋白女王” 丹尼迪·巴雷拉·罗哈斯（Daneidy Barrera Rojas）在社交网络上被公认为 “Epa Colombia”，与米兰达（Miranda）一起参加了共和国国会，恰好参与了这项倡议。

几周前，正是内容创作者因其在2019年下半年全国罢工游行中的行为而判处她支付近五年监禁并偿还百万富翁债务后，她成为了一个有争议的话题。

据记录，Daneidy 破坏了 TransMilenio 的场所，这导致她遇到了法律问题并受到公开谴责。事件发生后，这位年轻女子设法成立了一家受欢迎的角蛋白和护发产品公司，这不仅使她成为了该国的成功企业家，而且还为数百人创造了就业机会。

一些公民批评了对这名年轻女子的定罪，他们认为法院的裁决是不公平的，因为 “Epa” 已经依法清偿了债务，并且本来可以通过成为该国经济的活跃和受益的一部分来宣称自己是自称的。

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