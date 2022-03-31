共和国国会今天辩论对卫生部长埃尔南·孔多里的审查制度

共和国国会全体会议定于本周四上午9点开始辩论并投票赞成谴责卫生部长的动议，Hernán Condori。

该提案是上周在 Avanza País 替补席上提交的。正是国会议员迭戈·巴赞（DiegoBazán）在部长出席国会回答质询过程中的各种问题几天后，推动了针对神鹰的措施。

根据立法规定，为了谴责部长，需要66票。如果达到这个数字，官员必须辞职，共和国总统有72小时的时间接受辞职。

根据巴赞的说法，已经从立法者那里获得了33个签名，这些立法者属于Avanza Pais银行，大众复兴银行，共同支持秘鲁，进步联盟，Somos秘鲁银行，Acción Pop ular银行。未分组的国会议员卡洛斯·安德森、恩里克·黄、苏塞尔·帕雷德斯、弗洛尔·巴勃罗和爱德华·马拉加也签了字。

只有三个法官决定不参加这项立法倡议。这些是秘鲁自由党、人民力量党和民主秘鲁。

巴赞（Bazán）提交的信中指出，康多里（Condori）“通过促进Cluster X2（“束水”）的销售来充分行使该行业，该行业的药用特性未经任何官方或学术机构证明和认证”。

这位部长还因在一分钟内推广宫颈癌诊断服务而受到质疑，因为他会没有妇科和肿瘤学的专业。

提出的动议还表明，埃尔南·孔多里（HernánCondori）的任命 “引起了该国医学界的一致拒绝”，指的是该官员对秘鲁医学院的批评。

你的防守

3 月 16 日，孔多里出席了全体会议，回应了国会反对派提出的插入性声明，该声明基本上是指对其适用性以及束状水及其治疗特性的质疑。

这位 minsa 持有人一直否认他开了处方并销售了束状水。他说，他已经在家庭圈子里讨论过这个问题，并用在身边患有严重疾病的人身上。

当被问及妇产科专业学位时，康多里·马查多（Condori Machado）回答说，他是一名外科医生，拥有公共和社区卫生硕士学位的研究生课程，并提到了健康管理和其他行动。

他还表示，他曾在利马学习，但在该国内陆的中央丛林中部执业，在那里他管理着各种卫生站，在尤尼纳基港建造母婴中心，以及在拉默塞德建造医院和设备。

当被问及他是否治疗过妇科癌症时，康多里·马查多（Condori Machado）回答说，作为一名训练有素的医生，他在推定的诊断水平上进行了治疗，但没有进行活检，也没有进行过治疗，这与该领域的专业医生相对应。

关于使用所谓束状水的质疑案件，他否认自己曾推广、开处方和销售这种水，并澄清说他在某个时候没有说它具有治疗作用。

在这方面，他解释说，Cluster X2产品或Cluster Water已获得环境卫生总局（Digesa）的授权，但他承认在美国食品和药物管理局（FDA）的批准方面 “不准确”。

他还说，他对孕妇进行了超声波扫描，因为他说他已经准备好接受这些检查以支持诊断。此外，它还准备照顾孕妇，特别是没有资源的偏远人口。

围绕自己从医疗中心诊断出癌症，他辩称，筛查宫颈癌的推定诊断是他在职业和培训中获得的知识的一部分。

他还被问及任命兽医威廉·科尔多瓦·帕尔多（William Córdova Pardo）担任卫生部部长办公室第二副执行官一职的案件。他答复说，它是按相应的技术领域进行评估的，该领域报告说，它符合要求，招聘没有法律障碍。它表示，一旦指控得知，它就撤回了，并澄清说这些不是判决。

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