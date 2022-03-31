卡洛斯·安东尼奥·贝莱斯揭示了他在哥伦比亚足球历史上的两名最佳球员

过去几天一直活跃在社交媒体上的卡洛斯·安东尼奥·贝莱斯（Carlos AntonioVélez）对哥伦比亚队未能参加卡塔尔2022年世界杯发表评论说，他宣布谁是国家足球历史上最好的两名球员。令人惊讶的是，没有一个人是获得2014年巴西资格的那一代人。

这位分析师因其在体育新闻界的50年职业生涯而感到荣幸，他在Win Sports接受了他最喜欢的足球运动员的采访。尽管他说这个决定很困难，但鉴于每个时代都有其参考，但他强调了威灵顿·奥尔蒂斯和福斯蒂诺·阿斯普里拉。

威灵顿·奥尔蒂斯穿着 Millionarios 衬衫。

至于曾四次获得Américade Cali冠军的奥尔蒂斯，曾与Tricolor一起参加了四次预选赛，并被国际足球历史与统计联合会（IFFHS）选为20世纪最佳哥伦比亚足球运动员，他评论说：

关于福斯蒂诺，他评论说：“第二个绝对是我最大的足球弱点之一，阿斯普里拉是一位非凡的球员。”

福斯蒂诺·阿斯普里拉在 1998 年法国国际足联世界杯上面对罗马尼亚。盖蒂图片社

至于由于技术条件而领先于时代的球员，只是这次在国际上，他毫不犹豫地回答说，对他来说，是荷兰人约翰· 克鲁伊夫（Johan Cruyff），他被认为是20世纪最好的足球运动员，仅次于贝利。“他是第一个受到压力的人，也是第一个做当今所有新事物的人...那个人标志着今天每个人都在努力玩的路线，” 他说。

在季后赛结束后，卡洛斯·安东尼奥·贝莱斯（Carlos Antonio Velez）批评了带领哥伦比亚的教练和球员。首先，他说：“我们很不稳定... 对俄罗斯来说，我们正在用 “利马条约” “修复” 分类，现在，有一点我们被排除在外。DT 和团结参与者有责任。他们发放积分是为了把奎罗斯赶出去，但鲁达做不到。字符失败，更新失败。周期结束。”

之后，他发表了评论，引发了社交网络上的争议，并引起了一些具有世界杯经验的咖啡运动员的反应，例如卡洛斯·瓦尔德斯（CarlosValdés）。贝莱斯在其中提到詹姆斯·罗德里格斯的笔记是：

同时，作为2018年巴西世界杯的主要球员之一，巴尔德斯的回应是：“许多人认为参加世界杯很容易，他带领出租车司机，他不得不离开，因为他没有成为这一代世界冠军。”未来几天讨论的话题将是谁应该领导球队并领导世代变革，这听起来像阿根廷教练马塞洛·比尔萨（Marcelo Bielsa）的名字之一。

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