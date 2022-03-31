官僚主义和迅速崛起：他们在Chia仍然记得的注册商Alexander Vega的踪迹

最近几周，哥伦比亚共和国国家登记官亚历山大·维加·罗查（Alexander Vega Rocha）的名字在全国范围内响起，他自2019年以来一直担任这一职位。在上次立法选举中涉嫌欺诈的丑闻之后，一些部门要求这位有争议的官员担任负责人，除此之外，他还被指控没有向媒体发表声明，只是委托书记官长办公室的一些成员，但是，维加的领导记录很短，由于他迅速升任如此重要的职位，这种情况引起了人们的怀疑。

根据 Noticias Uno 的说法，这位42岁的注册官已迅速升级为国家公民身份登记处，而担任类似职位的历史却很长，因为在2019年被最高法院，国务委员会和宪法法院选出后，许多考虑到在54名登记的申请人中，他是在经过各种考试和提交简历后选出的，因此质疑书记官长是否担任这一职务。

当时担任书记官长职位的一位候选人告诉《坎比奥杂志》（Cambio Magazine），维加（Vega）的突然崛起是一年半竞选的结果，因为据他说，维加设法在宪法法院院长和全国大选院长中引起了喜爱理事会有不同的礼物和礼物，这就是为什么有可能赢得各种政治家和法官的支持的原因。

尽管维加·罗查（Vega Rocha）是瓜维亚雷省米拉弗洛雷斯市的本地人，但在昆迪纳马卡的奇亚市，他还是开始了他的职业生涯。根据《坎比奥杂志》的报道，现任注册商在2004年以律师身份毕业后，获得了当时的ChíaFernandoSánchez市长的直接支持，后者认可他成为该司法管辖区的代表。

尽管这个职位对某些哥伦比亚人来说并不重要，但在离开办公室并在某些情况下担任律师后，不时地担任律师，现任注册商亚历山大·维加（Alexander Vega）是该地区的承包商，并出人意料地成为了国家选举委员会的法官 Cambio Mag azine能够确定不同的消息来源除了与同行迅速交谈之外，他们还强调了 Vega 的公共关系特征。

根据 Noticias Uno 的说法，当时Chia市议会对亚历山大·维加（Alexander Vega）当选代表一事存在强烈争议，因为当时他没有任何与该职位相关的专业经验，除此之外，该官员将是唯一的申请人格职位。同样，根据该媒体的报道，昆迪纳马克市的不同政客都认为他是他们的老板。

注册商卷入了各种丑闻，以增加其所在实体的预算，因为当时，Chia理事会批准了他庞大的经济预算，以扩大该市的人事工厂，国务委员会要求进行这种重组。在本案中，据称这些职位原本打算由官僚职位填补。

在这些有争议的注册服务商费用中，有前奇亚议员豪尔赫·恩里克·拉米雷斯（Jorge Enrique Ramírez）被亚历山大·维加（Alexand er Vega）任命为该市的市政注册商，同样，注册商维加的 sister 子 Adriana Esmeralda Camejo Ríos 在中国担任税收和财务总监现任领导层的财政部秘书处。

Noticias Uno 还能够指出Chía市长路易斯·卡洛斯·塞古拉（Luis Carlos Segura）居住在注册商亚历山大·维加（Alexander Vega）拥有的房屋中，他肯定向上述媒体澄清说，他每月支付租金，并且他认识维加·罗查已有18年以上了。

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