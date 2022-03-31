奖励 Yanapay、Wanuchay 和所有仍在生效的补贴：如何以及何时领取补贴

秘鲁政府为不同部门发行了各种债券。这些经济补贴旨在成为提供@@ 临时财政支助, 使受益者能够面对造成基本家庭篮子价格不稳定的大流行病的破坏,日常生活中工作和其他物品所需的用品。

我们将从即将结束的奖金开始，这是收入低于2,000鞋底的正规工人的奖金。下面的细节。

BONO 210：

国家向工资等于或低于2 000索尔的所有正规工人发放这种奖金。对于国家工作人员，他们是第一个获得此福利的人，对于私营部门的工人，他们也获得了福利，但是请记住，您必须在今天领取，因为没有其他日期可以领取210鞋底。

奖金210的要求：

- 员工必须在2021年7月、8月或9月以雇主的电子表格向其DNI进行正式登记。

- 工人可能不属于职业培训模式或是养老金领取者。

- 为了更准确地确定资格标准，建议审查第 241-2021-TR 号部长决议第 5 条。

如果您符合要求，则必须输入以下链接并确认支付奖金：https://bono210.essalud.gob.pe/

事实：210索尔债券的所有受益人都可以通过国家为所有公民提供的免费热线 0800 1 6872来消除他们的疑虑，投诉或疑问。

领取此奖金的最长期限为今年的3月31日。

BONO YANAPAY：

这笔奖金的发放始于2021年9月，也是为了支持该国失业或失业的最弱势家庭都处于贫困的境地。 这个数量是350个鞋底。

要了解您是否是受益人，您必须输入相应的链接并输入您的详细信息，例如您的ID，签发日期，然后勾选 “我不是机器人”。您也接受 “隐私政策”。

链接 Bono Yanapay：https://consultas.yanapay.gob.pe/#/

事实：所有对优惠券有疑问、疑问或不便的用户，都可以联系政府的免费电话线，电话号码为 101。

此奖金只能在今年4月30日之前兑现。

BONO WANUCHAY：

农业发展和灌溉部（Midagri）也在为小农提供债券，这是由 350索尔组成的Wanuchay债券。 自2022年1月18日起已付款。

要了解您是否是此凭证的受益人，您必须输入以下链接并输入 DNI 号码、验证号码和 DNI 签发日期。选中 “我不是机器人” 和 “我接受隐私政策” 复选框，最后单击显示 “查看您是否是受益人” 的绿色框。

这是官方链接：https://wanuchay.midagri.gob.pe

提示：请记住，如果您对 Wanuchay Bonus 有任何疑问、问题或疑问，可以通过以下电子邮件与我们联系：consultaswanuchay@midagri.gob.pe

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