Azcapotzalco：如何在工资高达2万比索的劳动力交易所注册

在市长办公室 Azcapotzalco，他们通过 2022年就业交流所分享了不同的职位空缺，薪水高达 20,000比索。

这些职位包括不同的个人资料和职位，有兴趣的人必须向位于圣马科斯附近 440 号的Avenida 22 de Febrero 的国际商务中心申请，以询问Azc apotzalco就业交流中心并申请空缺兴趣。营业时间为周一至周四上午8 点至下午3点，周末则为上午8 点至下午4点。

有哪些空缺职位？

* 薪资分析师：有三个职位可供选择，要求年龄在 25至45岁之间，并拥有管理领域的学位，他们要求具有编制每周和每两周一次的工资单，计算结算，注册，离职，管理高级的经验Excel，了解国际奥委会、NOI、SNA和IDC；月薪为2万比索。

* 维护助理：有六个名额，他们的要求是 18至45岁，高中毕业，有砖石，油漆，水暖和石膏板方面的知识，月薪为7000比索。

（照片：Facebook/Azcapotzalco 市长办公室）

* 工业机械师：有3个名额，年龄在 18至40岁之间，申请人必须完成工程，至少6个月的经验，负责任，有条理和守时。

* 厨师和厨师：拥有管理学学位或实习生，至少一年的经验，有时间表，有5个职位空缺，他们提供的薪水为 6,500比索外加奖金。

* 行政助理：有5个职位，要求年龄在25至45岁之间，本科学习或行政实习，具有会计和人事管理经验，月薪在7,000至 8,000比索之间。

开放时间为周一至周四上午8点至下午3点，周末为上午8点至下午4点（照片：SNE）

* 会计师：年龄在18岁以上，申请人必须具有完成或被截断的管理学位，积极主动，负责任，守时并且知道如何团队合作，每月给 10,000比索。至少有三年的工作经验，并持有有效的联邦执照，月薪为 1.2万比索。

* 清洁操作员：他们要求至少6个月的经验，年龄在24至50岁之间，完成高中学业，每月给 5,000比索200比索。

*在行政助理职位上，有两个空缺职位可供选择，因为要求年龄必须在18至40岁之间，已完成中上层学习或学位，他们提供的每周工资为 1,500比索。完成学士学位，申请的最大年龄为 50岁，他们每周的薪水为 1800比索。*工厂仓库助理有五个空缺，要求年龄为18岁或以上，并具有最低限度的小学教育，要积极主动，负责任，积极，每月给 6000比索。

* 在 Azcapotzalco 护理模块中，他们还共享空缺，它位于 Camarones 494，北角 87 b，Recreo。

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