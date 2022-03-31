一种可以追溯到时间开始的古老气体正在从地球核心泄漏

科学家在一项新的研究中报告说，在宇宙大爆炸之后伪造的古老原始氦气正在逃离地球核心。

但是请放心，专家说，没有理由感到震惊，但这一发现证实了迄今为止尚未解决的关于我们星球诞生的细节：地球在太阳星云中形成，这是产生太阳的分子云。

这项研究表明的另一件事是，其他原始气体可能正在从地球核心泄漏到地幔中，这反过来又可以提供有关太阳星云组成的信息。

地球上的氦有两种稳定的同位素。到目前为止，最常见的是氦 4，其原子核包含两个质子和两个中子。氦4约占地球上所有氦气的99.99986％。

另一种稳定同位素约占地球氦气的0.000137％，是氦-3，含有两个质子和一个中子。

氦4主要是铀和钍放射性衰变的产物，这种衰变发生在地球上。相反，氦3主要是原始的，是在大爆炸之后的那一刻形成的，但也可能是由氚的放射性衰变产生的。

这是探测到的逃离地球核心的气体，同位素氦-3，它主要沿着海洋中部的火山脊系统泄漏，这使我们很好地表明了它从地壳中逸出的速度。

新墨西哥大学的地球物理学家彼得·奥尔森（Peter Olson）解释说，这个速度约为每年 2,000 克：“足以装满桌子大小的气球”。

他补充说：“地球内部仍然存在大量的这种同位素，这是大自然的奇迹，也是地球历史的线索。”

不太清楚的是来源；与地幔中有多少氦气相比，有多少氦-3可能从原子核中冒出来。

这将告诉我们同位素的来源。地球形成时，它是通过从漂浮在新生太阳周围的尘埃和气体中收集物质来实现的。

大量氦 3 进入行星核的唯一方法是它在繁荣的星云中形成。这意味着，不是在郊区，也不是因为它消散和飞行。

奥尔森和他的同事，来自新墨西哥大学的地球化学家扎卡里·夏普（Zachary Sharp）研究了随着地球演变的氦气库存的建模。首先，它是如何形成的，原行星在此过程中积累并吸收氦气；然后是大冲击之后。

天文学家认为，这发生在火星大小的物体撞击一个非常年轻的地球，使碎片飞入地球轨道，最终重组形成月球时。

在这次会使地幔重熔的事件中，封闭在地幔中的大部分氦气都会丢失。但是，岩心对撞击的抵抗力更强，这表明它可能是保留氦-3的相当有效的储存库。

据信太阳是在像泻湖星云这样的云中形成的，这一最新发现表明地球（ESA/NASA）也是如此

实际上，这就是研究人员发现的。根据目前氦-3从内部逸出的速度以及氦同位素行为模型，奥尔森和夏普发现，在我们星球的核心中，每petagram（1亿吨）氦-3可能有10万亿克（100亿克）。

这表明行星一定是在繁荣的太阳星云中形成的，并且在太阳系形成后没有 “加入” 太阳系。但是，仍然存在一些不确定性。在地球核心中满足氦-3封存所有条件的可能性相当低，这意味着同位素的含量可能比研究小组的研究所表明的要少。

但是，我们星球的核心中也可能存在大量的原始氢，这些氢被困在可能积累了氦 3 的相同过程中。研究人员说，寻找氢气泄漏的证据可能有助于验证调查结果。

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