艾达·维多利亚·梅拉诺出来为弗朗西亚·马尔克斯辩护 Marbelle 的评论：“显然它不代表你”

歌手马贝尔（Marbelle）最近几天向副总统候选人弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）发送的有争议的信息并没有被有影响力的人艾达·维多利亚·梅拉诺（Aida Victoria Merlano）所忽视，她通过社交网络毫不犹豫地出去捍卫环保主义者。

应该记住，几天前，这位技术家歌手发表了关于弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）的种族主义言论：她在社交网络上将自己与 “金刚” 进行了比较。争议持续了好几天，甚至席卷了现任哥伦比亚人类参议员古斯塔沃·玻利瓦尔（Gustavo Bolivar），他在 “捍卫” 其政治伙伴的尝试中失败了，最终被描述为 “种族主义者”。

针对这些有争议的评论，在《周刊》杂志组织的副总统辩论中，记者维姬·达维拉问候选人在社交媒体帖子前是否有任何消息要发送给马贝尔，她回答说：“我给她一个祖先的拥抱。”

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这位歌手毫不犹豫地继续争议，并使用她的Twitter帐户回复了弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）：

在上下文中：“金刚”，这就是马贝儿所说的弗朗西亚·马尔克斯：“他们是爱的绰号”

尽管法国没有再对此发表评论，但有影响力的人艾达·维多利亚·梅拉诺（Aida Victoria Merlano）并没有放弃这位技术家歌手对环保主义者的新评论，而是利用她的社交网络为她辩护。

内容创作者通过她的Twitter帐户告诉 Marbelle，弗朗西亚·马尔克斯显然无法代表她，因为她表示，尽管环保主义者是用爱说话，但这位歌手只是出于仇恨。

内容生成者对Marbelle针对总统候选人的言论的强烈回应得到了她的支持者的称赞，他们支持她并保证这位歌手发表了仇恨言论。

“说得好，这位女士缺乏教育，最重要的是谦卑，她相信自己是上帝的”，“她被灵魂的贫穷所吞噬，不值得和这样的人一起疲惫不堪”，以及 “出于仇恨，怨恨和内心的空虚...在小说中，父亲和一个黑人妇女欺骗了母亲。那是为什么？那是你的种族主义的来源吗？”，是有影响力的人的粉丝写的一些评论。

即使是一些自称不是 Petro 追随者的网友也利用艾达·维多利亚的三位一体来表达他们对马贝儿袭击弗朗西亚·马尔克斯的完全拒绝：

尽管目前这位 technocarrilera歌手尚未对Merlano的消息发表评论，但她的Twitter帐户显示，最近几个小时，她一直致力于分享那些支持她对环保主义者的评论的人的震撼。





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