根据戴恩的说法，哥伦比亚人认为近年来腐败有所增加

Imagen de archivo de una protesta contra los supuestos lazos del fiscal general con el escándalo de Odebrecht en Bogotá, Colombia. 29 enero 2019. REUTERS/Luisa González

戴恩在3月30日透露了政治文化调查，其中公布了有关政治，民主和腐败观念的有趣数据。根据调查，在2021年全国总数中，有 73.2％的18岁以上的人认为腐败程度在去年有所增加，而在 2019年，这一比例为64.9％。

22.8％的受访者表示腐败程度保持不变，1.4％的受访者表示腐败程度有所下降。2019年，这些百分比分别为28.4％和3.7％。

反过来，到2021年，在全国总人口中，有40.6％的人认为，在公共部门腐败案件最严重的领域或问题上，卫生部门。按地域分列，在人口稠密和分散的农村中心，这一比例为44.6％，在城市首府为39.5％。司法领域的腐败案件占全国总数第二高的比例，为28.1％；按地理区域划分，上游地区为29.5％，在人口稠密的中心和分散的农村地区为22.9％。

就2021年，在全国总数中，在声称与政府机构工作人员直接接触以执行某些行政程序的受访者中，有7.3％的人回答说，他们直接或间接要求他们提供激励措施，例如礼物或额外的钱来促进程序或服务。按性别划分，7.7％的男性表示要求他们提供一些激励措施，而6.9％的女性经历过这种情况。按地理区域划分，7.8％的受访者在首都和人口稠密的中心地区报告了这种情况，在分散的农村地区报告了5.6％。

哥伦比亚透明公民腐败监测组织开展了一项任务，即识别、系统化和分析2016-2020年期间25家媒体报道的腐败行为。这次演习共产生了967起具体的腐败行为，在2,026份新闻稿中作了报道。

44％的案件发生行政腐败。这些案件大多与公共采购程序有关，涉及不规则的合同安排和为未交付的服务付款等做法。

其次是提供保安服务，包括军队和警察部队成员出售机密情报和武器等行动。第三，程序中的腐败，例如偏爱建筑许可证、签发虚假证书、逃税以及环境许可证或野生动物运输方面的违规行为。

27％的报告都指出了政治腐败。与这类腐败有关的案件包括挪用旨在保护人民生命和人格完整的资源、利用公共资源资助政治运动等。有19％的事件报告了私人腐败，司法腐败占10％。与每种类型的腐败相关的案件都可以在报告全文中找到。

在分析发生腐败的部门时，发现62％的事件集中在六个部门：21％在国防部门；11％在司法部门；30％的案件发生在教育，科学和技术；住房，领土规划和公共服务；卫生；和运输。

在分析特定人群的腐败发生率时，有311起事件受到了直接影响。在大多数国家，儿童和青少年直接受到影响，其次是学生和处于社会经济脆弱境况的人口。因此，腐败加剧了这些弱势群体中已经存在的不平等。

在所报告的事件中，只有在367起事件中，才有可能确定所涉资金的准确数字，据此确定腐败所得资金为927.7亿比索，损失的136.7亿比索和追回的49.4亿比索。

继续阅读：



