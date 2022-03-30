佐拉达·阿瓦洛斯结束了国家检察官的任期

Fotografía de archivo en la que se registró a la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, en Lima (Perú). EFE/Eduardo Cavero

三年后，即3月29日星期二，佐拉达·阿瓦洛斯（Zoraida Ávalos）不再负责公共部并通过该机构 Twitter 的消息向与他合作的人说再见账户。前国家检察官回顾了她担任公职的艰难条件,尤其是在尚未结束的 COVID-19 疫情期间。

“在执政的三年中，有两次是在疫情期间度过的；整个时期都是在动荡和政治危机时期度过的。阿瓦洛斯说，使我们能够描绘出对我们所面临时代的批评的一个事实是，在如此短的时间内，该国有了四位共和国总统和三届不同的共和国国会。”

此外，他强调，鉴于他必须跨越艰难的政治局面，他不得不向政治阶层成员提出各种申诉。“在最近共和党历史上最困难的时期，我不得不担任有尊严的国家检察官职位，这表明，在这三年中，我的办公室对共和国总统的高级官员提出了40多项宪法申诉，国务部长，共和国国会议员，法官和最高检察官等，“他在检察官办公室的Twitter帐户上说。

马丁·维斯卡拉（MartínVizcarra），不定期接种疫苗的政客之一。

最令人难忘的指控之一是针对共和国前总统马丁·维斯卡拉·科尔内霍（MartínVizcarra Cornejo）的指控，该案起源于理查德·斯温（Richard Swing）案，罪名是加重影响力交易、故意挪用公款以挪用第三方以及谈判不相容的罪行。该投诉还送到了前文化部长：帕特里夏·巴尔布埃纳·帕拉西奥斯、乌拉·霍尔姆奎斯特·帕查斯和索尼娅·吉伦·奥内格里奥，原因是他们在 2018 年至 2020 年期间与文化部聘用理查德·西斯内罗斯有关的活动。

他补充说：“支持这一说法的明确证据是，被调查和谴责的人属于不同的政治部门和不同的机构，此外，这也是他们在没有任何偏见的情况下完全自主和独立地任职的切实证据。”

关系复杂

如果说阿瓦洛斯（Ávalos）负责公共部的通过有什么特征，那就是政治阶层之间的紧张关系有时要求他采取行动，而另一些人则指责她与那些认为是她的政治对手的人勾结。在他任职的三年中，他遭到了他在告别声明中提到的几次袭击。

“如果攻击的个性化使机构及其自主权处于良好的安全状态，而我们在防御方面还没有退缩一毫米，那将是要付出的代价。他强调说，我们的主要职责一直是捍卫该机构的自主权和独立性，免受所有所谓的干预。”

最后，佐拉达·阿瓦洛斯说她有 “足够的权威”，并强调她从未试图在较低的情况下施加影响以伤害或偏袒任何人。他说：“我的陈述与我的行为完全一致。”应该记得，有人指责她偏爱佩德罗·卡斯蒂略总统，因此无法对他进行调查。

佐拉达·阿瓦洛斯在让检察官办公室参与针对佩德罗·卡斯蒂略的阴谋后回应了佩德罗·卡斯蒂略

此外，共和国总统本人佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）指出，在卡雷利姆·洛佩斯（Karelim López）向检察官办公室提出的试图成为有效合作者的声明之后，她是企图破坏该国稳定的阴谋的一部分。“在这方面，我坚决反对共和国总统的说法，即我们作为检察官办公室将处于阴谋之中。这是个谎言。众所周知，我们对各个部门进行了各种调查。没有人会说检察官办公室的工作带有政治偏见，” 阿瓦洛斯当时说。

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