世卫组织要求俄罗斯停止对乌克兰卫生网络的袭击：“这违反了国际人道法”

FILE PHOTO: World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus attends a news conference organized by Geneva Association of United Nations Correspondents (ACANU) amid the COVID-19 outbreak, caused by the novel coronavirus, at the WHO headquarters in Geneva Switzerland July 3, 2020. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS/File Photo

世界卫生组织（世卫组织）周三报告说，俄罗斯军队对卫生工作者和乌克兰患者迄今已造成数十人死亡，并要求停止敌对行动。

在新闻发布会上，世卫组织总干事特德罗斯·阿达诺姆·盖布雷耶苏斯表示，迄今为止，已记录了入侵部队的82次袭击，造成至少72人死亡，43人受伤，其中包括卫生专业人员和患者。

Ghebreyesus保证，该组织将继续与当地和国际合作伙伴合作，向乌克兰受影响最严重的地区提供医疗用品。因此，他敦促俄罗斯当局允许物资的到达，特别是在受入侵打击最严重的城市，例如马里乌波尔。

“我们已经发布了专线、指导方针和捐款，其中列出了迫切需要的关键物资清单。我们继续呼吁保证安全通行，以便向马里乌波尔和其他被围困的城市运送物资，“他向俄罗斯军队要求。

世卫组织主任还评论说，到目前为止，已经交付了近160吨物资。

Trostyanets 医院工作人员报告说，俄罗斯军队在占领城市期间用坦克袭击了卫生设施（路透社/托马斯·彼得）

在新闻发布会上，他对乌克兰领土上的战争仍在继续表示遗憾，并要求 “立即停止” 袭击，因为 “袭击医疗机构显然违反了国际人道主义法”：“自乌克兰战争以来，我们无法继续目睹对卫生机构的袭击俄罗斯联邦入侵的开始”。

Ghebreyesus 的这些话是在世卫组织驻乌克兰代表雅诺·哈比希特谴责俄罗斯继续存在的第二天发表的对乌克兰卫生网络的攻击。

哈比希特在周二@@ 在乌克兰西部城市利沃夫举行的视频会议上说：“对健康的攻击仍在继续，使医护人员处于危险之中，并使患者无法获得安全的护理场所。”

这位官员辩称，对医疗设施的袭击是不可接受的，并警告说，袭击违反了国际人道主义标准。

俄罗斯军队摧毁了数百座建筑物、医院、剧院和其他民用设施（路透社/托马斯·彼得）

世卫组织当地官员还强调，乌克兰卫生系统承受着沉重的压力，因为该国很大一部分人口离家很远。今天，将近650万人在国内流离失所。

就他们而言，许多卫生工作者也已转移到较安全的地区或离开该国，这使护理更加复杂，并增加了留下来的人的工作量。

由于许多药店关闭，获得药品也变得越来越困难。哈比希特解释说，今天约有 10,500 人在运营，占俄罗斯入侵之前的一半。

哈比希特说：“医院正在适应这种情况，受伤的治疗有所增加，特别是在该国东部。” 他还表示，世卫组织提供的大多数紧急援助都是针对乌克兰该地区的。

自 2 月 24 日入侵开始以来，俄罗斯军队对平民进行了残酷的轰炸，摧毁了公寓、超市、剧院、市政厅和其他建筑物。在该国南部被围困的马里乌波尔，普京的军队摧毁了一家医院的建筑物复杂，包括产科病房。该事件的画面遍及全世界，激起了国际社会的愤慨。在这次袭击中，至少有三人丧生，包括一名儿童。

玛丽安娜·维什吉尔斯卡娅（Mariana Vishegirskaya）走在瓦砾覆盖的楼梯上，在怀孕的身体上抓着毯子的照片成为乌克兰抵抗普京侵略的象征（美联社照片/叶夫根尼·马洛莱特卡）

马里乌波尔市长办公室周三谴责将乌克兰东南部这个被围困城市的一家妇产医院强行撤离到俄罗斯，3月9日，俄罗斯人轰炸了另一家妇产医院。

市长办公室在电报上说：“70多人，包括妇女和医务人员，被占领者强行带走。”

市政当局称，总共有20,000多名马里乌波尔居民 “违背他们的意愿” 被疏散到俄罗斯，该市声称俄罗斯人没收了他们的文件并将其重定向到 “偏远的俄罗斯城市”。

就基辅而言，医疗中心就在战区附近，这使乌克兰人难以接收伤员。

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