玛丽安娜·罗德里格斯对她将在2024年大选中寻求公职的传闻所说的话

Samuel Garcia, Citizen Movement party's candidate for governor in the state of Nuevo Leon, looks on next to his wife Mariana Rodriguez, a day after the mid-term elections, during a celebration at the Macroplaza in Monterrey, Mexico June 7, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

新莱昂州阿马尔办公室负责人、州长塞缪尔·加西亚·塞普尔韦达的妻子玛丽亚娜·罗德里格斯· 坎图谈到了在 2024 年寻求公职的可能性。

在接受 4月封面的《Quién》杂志的采访中，这位有影响力的人承认，起初她对政治不感兴趣，但是 “一旦被理解”，就会产生兴趣。

但是，新莱昂州第一夫人排除了成为民选职位的候选人的可能性，因为她说，她很喜欢担任新莱昂州阿马尔（Amar a Nuevo León）办公室的负责人。

新莱昂州第一夫人排除了竞选民选职位的可能性（照片：Twitter）

“现在不行，我认为我的角色很漂亮。他说，即使没有资源，我也在尽我所能。”

在采访中，玛丽安娜·罗德里格斯（MarianaRodríguez）承认了她的社交网络所起的根本作用，自从塞缪尔·加西亚（SamuelGarcía）竞选该实体总督以来，直到今天，她在卡普洛斯（Capullos）的工作中一直与追随者分享。

“通过我的网络，我可以沟通我每天都在做的事情。没人会怀疑马里亚纳在做什么。他说：“我不想上丝带，他们必须在门口有条不紊的工作人员接待我。”

他表示，他与现任州总统一起建立了一个数字社区，他将选举的胜利归功于政府，因为他通过网络公布了这些提案。

这位有影响力的人说，塞缪尔·加西亚将与她订婚的六岁（照片：Gabriela Pérez Montiel /Cuartoscuro）

“也许我是其中一个因素，但还有更多，比如竞选策略和态度。他还在与三个腐败的人竞争，塞缪尔没有什么可以从他身上夺走的，” 他告诉杂志。

关于塞缪尔·加西亚（SamuelGarcía）寻求总统职位的可能性，这位有影响力的人说，他将庆祝他向新莱昂州政府承诺的六年，但如果他担任这一职位，他强调 “这对他来说是一个梦想，他将很乐意陪伴他”。

她相信，她的丈夫在任期结束时会获得批准，“人们会看到政治可以正确完成”，他们会给他机会证明这一点。

关于未成年人埃米利奥（Emilio）的案件，她在一月份带回家度过了一个周末，罗德里格斯·坎图（RodríguezCantú）表示，这是出于好意，丑闻影响了她的丈夫。

关于埃米利奥的案子，罗德里格斯·坎图表示这是出于好意（照片：Instagram/ @marianardzcantu）

“例如，就埃米利奥而言，这是家庭中一直在做的事情。他说，做一些不允许的事情我们不会愚蠢。”

应该指出的是，3月27日，州长塞缪尔·加西亚（Samuel García）引发了谣言，称他的妻子可以通过在自己的Instagram上发布照片并使用主题标签 #SENATORA 将自己描述为未来的参议员。

在社交网络上读到 “只是爱... 还有很多钦佩 #SENATORA”，这在他的追随者中引起了不同类型的评论。

此外，在Zuazua市结束的一次工作访问中，州长发了言，并向妻子马里亚纳（Mariana）提议在2024年即将举行的选举中寻求参议院的一席之地。

她在演讲中说：“你看见了她，我们在2024年派她当参议员，来吧，振作起来，也去投票。”

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