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星期三 30 三月 2022
奇諾

玛丽安娜·罗德里格斯对她将在2024年大选中寻求公职的传闻所说的话

在采访中，有影响力的人承认，起初她对政治不感兴趣，但是 “一旦被理解”，就会产生兴趣

Newsroom Infobae

30 三月 2022
Samuel Garcia, Citizen Movement party's candidate for governor in the state of Nuevo Leon, looks on next to his wife Mariana Rodriguez, a day after the mid-term elections, during a celebration at the Macroplaza in Monterrey, Mexico June 7, 2021. REUTERS/Daniel Becerril
Samuel Garcia, Citizen Movement party's candidate for governor in the state of Nuevo Leon, looks on next to his wife Mariana Rodriguez, a day after the mid-term elections, during a celebration at the Macroplaza in Monterrey, Mexico June 7, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

莱昂州阿马尔办公室负责人、州长塞缪尔·加西亚·塞普尔韦达的妻子玛丽亚娜·罗德里格斯· 坎图谈到了在 2024 年寻求公职的可能性

在接受 4月封面的《Quién》杂志的采访中，这位有影响力的人承认，起初她对政治不感兴趣，但是 “一旦被理解”，就会产生兴趣。

但是，新莱昂州第一夫人排除了成为民选职位的候选人的可能性，因为她说，她很喜欢担任新莱昂州阿马尔（Amar a Nuevo León）办公室的负责人。

马里亚娜·罗德里格斯
新莱昂州第一夫人排除了竞选民选职位的可能性（照片：Twitter）

“现在不行，我认为我的角色很漂亮。他说，即使没有资源，我也在尽我所能。”

在采访中，玛丽安娜·罗德里格斯（MarianaRodríguez）承认了她的社交网络所起的根本作用，自从塞缪尔·加西亚（SamuelGarcía）竞选该实体总督以来，直到今天，她在卡普洛斯（Capullos）的工作中一直与追随者分享。

“通过我的网络，我可以沟通我每天都在做的事情。没人会怀疑马里亚纳在做什么。他说：“我不想上丝带，他们必须在门口有条不紊的工作人员接待我。”

他表示，他与现任州总统一起建立了一个数字社区，他将选举的胜利归功于政府，因为他通过网络公布了这些提案。

塞缪尔·加西亚-马里亚纳·罗德里格斯-新莱昂大广场庆典
这位有影响力的人说，塞缪尔·加西亚将与她订婚的六岁（照片：Gabriela Pérez Montiel /Cuartoscuro）

“也许我是其中一个因素，但还有更多，比如竞选策略和态度。他还在与三个腐败的人竞争，塞缪尔没有什么可以从他身上夺走的，” 他告诉杂志。

关于塞缪尔·加西亚（SamuelGarcía）寻求总统职位的可能性，这位有影响力的人说，他将庆祝他向新莱昂州政府承诺的六年，但如果他担任这一职位，他强调 “这对他来说是一个梦想，他将很乐意陪伴他”。

她相信，她的丈夫在任期结束时会获得批准，“人们会看到政治可以正确完成”，他们会给他机会证明这一点。

关于未成年人埃米利奥（Emilio）的案件，她在一月份带回家度过了一个周末，罗德里格斯·坎图（RodríguezCantú）表示，这是出于好意，丑闻影响了她的丈夫。

玛丽安娜·罗德里格斯 “收养” 了宝贝
关于埃米利奥的案子，罗德里格斯·坎图表示这是出于好意（照片：Instagram/ @marianardzcantu）

“例如，就埃米利奥而言，这是家庭中一直在做的事情。他说，做一些不允许的事情我们不会愚蠢。”

应该指出的是，3月27日，州长塞缪尔·加西亚（Samuel García）引发了谣言，称他的妻子可以通过在自己的Instagram上发布照片并使用主题标签 #SENATORA 将自己描述为未来的参议员。

在社交网络上读到 “只是爱... 还有很多钦佩 #SENATORA”，这在他的追随者中引起了不同类型的评论。

此外，在Zuazua市结束的一次工作访问中，州长发了言，并向妻子马里亚纳（Mariana）提议在2024年即将举行的选举中寻求参议院的一席之地。

她在演讲中说：“你看见了她，我们在2024年派她当参议员，来吧，振作起来，也去投票。”

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