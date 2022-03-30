Va por Mexico 在 SCJN 面前反对撤销授权的 “法令”

De izq. a der. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI; Marko Cortés, presiente nacional del PAN; y Jesús Zambrano,m presidente nacional del PRD durante conferencia de prensa en el Hotel Hilton, Ciudad de México. Junio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

由国家行动党（PA N）、制度革命党（PRI）和民主革命（PR D）组成的 Va por México 联盟向国家最高法院（SCJN）提起违宪诉讼，要求暂停“法令”。

反对派认为，《政治宪法》只授权国家选举研究所（INE）促进和促进将于4月10日举行的撤销授权协商。

根据反对党协调员豪尔赫·罗梅罗（PAN），鲁本·莫雷拉（PRI）和路易斯·埃斯皮诺萨·查萨罗（珠三角）签署的挑战，他说，“法令” 不符合最高司法委员会，因为在违宪行动中2021年15 日，确定了安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AML O）提倡的磋商参数。

反对党表示：“莫雷纳根据自己的利益，寻求修改宪法和部长们的解释是不可行的。”

撤销授权磋商将于 4 月 10 日举行（照片：ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM）

Va por México还表示，政府宣传概念的范围不符合宪法，因为根据其上诉，该概念试图强加给联邦司法机构选举法庭 (TEPJF)。

“在民主、权力划分方面，为了保障公民的权利，Va Por México联盟向最高法院提起了违宪诉讼，要求暂停并宣布关于政府宣传撤销公民权利协商的法令违宪授权”，反对派议员裁定。

去年 3 月 10 日，关于解释政府宣传概念范围的法令草案的倡议获得普遍批准，各级公职人员可以通过该法令草案传播或谈论撤销授权或其他民主进程，而不被视为宣传。所谓的 “法令” 是由众议院议长兼民族复兴运动（莫雷纳）议员塞尔吉奥·古铁雷斯·卢纳（SergioGutiérrez Lun a）提出的。

众议院议长塞尔吉奥·古铁雷斯·卢纳（Sergio Gutiérrez Luna）介绍了对政府宣传概念范围的修改（照片：CUARTOSCURO.COM）

但是，TEPJF 表示，该法令不在4月的磋商中考虑。

法庭的专门分庭裁定，目前不能适用该法令，因为这将违反《宪法》第105条规定的暂时性，该条规定，选举规则的修正案必须至少在90天前获得批准和公布选举的开始，或者在这种情况下是撤销授权，但没有发生。

“对法令中提及的概念范围的这种具体说明至关重要，因此不应适用于已经开始的选举进程，因为那样的话，指导这些选举的原则的适用可能会改变，至少在确定性方面是如此，这意味着所有将要积极参与诉讼的人和将要投票的人都必须非常清楚，” 分庭主审法官鲁本·拉拉说。

劳拉解释说，如果在当前的选举过程中适用该法令，它将改变他们受哪些规则的约束、受哪些规则的约束以及哪些规则将决定这些程序的路线的确定性，以及法律确定性、合法性和不溯既往的规则的确定性。规范。

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