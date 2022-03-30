“对Marbelle，我发自内心地拥抱你，我邀请你自我教育”：Mábel Lara对歌手种族主义袭击的回应

歌手马贝尔（Marbelle）的丑闻仍在继续，他发现将《历史公约》的副总统候选人，非洲领导人弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）与巨型大猩猩 “金刚” 进行比较很有趣。这次，记者马贝尔·拉拉（MábelLara）加入了这项事业。

此外，他说：“你完全有权感受自己想要的东西和感觉，但请记住，这里也有歧视法，” Mábel总结道。

这位卡利政客通过他的Twitter帐户发布了一条帖子，宣布他对技术家女王的名字莫琳·贝尔基·拉米雷斯·卡多纳提起的诉讼。

我已经对 #Marbelle 提起了这项 👇 刑事诉讼，因为他侮辱和侮辱我们的副总统候选人违反了反种族主义法和刑法 @FranciaMarquezM。Marbelle 太太，你认为你可以不受惩罚地吐出种族主义吗？#FranciaNoEstáSola

罗伊·巴雷拉斯（Roy Barreras）向总检察长弗朗西斯科·巴博萨（Fr ancisco Barbosa）办公室提起的投诉读了参议员对马贝尔的推文的分析，该推文在歌手因此收到的一系列诽谤性言论发布后数小时被删除。

这就是拉米雷斯夫人利用这个角色以贬低、粗鲁和侮辱性的方式提及副总统候选人弗朗西亚·马尔克斯·米纳的方式。

此外，她还指出了其他推文，其中Marbelle将副总统候选人与已灭绝的FARC-EP联系起来，该游击队组织已经解散，马尔克斯从未与之建立联系，也与持不同政见者的GaOR无关。

罗伊·巴雷拉斯（Roy Barreras）说，这位歌手在推文中犯下了侮辱，诽谤和骚扰罪。对于第一次犯罪，如果得到证实，歌手将不得不被判处16至54个月的监禁；对于诽谤，可判处16至72个月的徒刑，如果受到骚扰，她可能会被判处一至三年的徒刑。

这位歌手引用了罗伊·巴雷拉斯（Roy Barreras）的推文，并保证她将回应当局对此诉讼的要求。

但是，这位来自rancheras的备受争议的歌手似乎已经学会了玩Twitter：除了对Barreras的回应外，她还发布了一些没有信笺的暗示。

继续阅读：