这是圣地亚哥·阿拉尔孔在 Instagram 直播中间的沦陷

在奇奇拉·纳维亚（Chichila Navia）和圣地亚哥·阿拉尔孔（配偶）的众多表演任务中，这次推出了一个名为 “Familío” 的YouTube频道。实际上，3月27日上周日，paisa在其社交网络上发布了这部数字作品的预告片，除了他和他的伴侣之外，该预告片还包含了他们两个孩子的共同表演作品：玛丽亚和马蒂亚斯。

这位演员在帖子标题中写道：“今天我们的YouTube频道Familío的精彩发布，因为... 在家里发生的事情不会呆在家里”。通过这种方式，他还意识到，3月27日星期日是日历上选择的首映日期。然后，不久之后，他们与Chichila Navia一起进行了现场直播，以扩展有关其系列的信息。

但是，在他的解释中，屏幕上出现了家庭宠物 “瓜迪亚诺”。纳维亚（Navia）评论说，这只狗将所有注意力都集中在了圣地亚哥·阿拉尔孔（SantiagoAlarcón）上，同时他评论说：“正如他们所见，另一个家庭成员，他像父亲一样有点紧张”。就在那时，动物的力量是如此强大，以至于把演员从椅子上撞下来，最终落在地板上。在拍摄全景图之前，这位女演员也笑了起来，后来，阿拉尔孔本人也笑了起来，在加入并表明自己还好之后，然后开玩笑地说：“我没想到”。

在前面提到的现场直播中，奇奇拉·纳维亚（Chichila Navia）断言，这个项目刚刚出版的第一章，安德烈斯·博尔达（AndrésBorda）既是导演又是作家。

“...在疫情中，我们... 非常有创造力，我们在说：-好吧，我们在那里做什么演讲，我们要投资什么，现在是思考一些很酷的好时机-... 我想到我们会发明一个 YouTube 频道，这样我们就可以成为当时一些就业的推动者；我们称之为超级补丁很酷... 在我们的导演兼作家安德烈斯·博尔达中...我们有很多超酷的内容受到我们家庭的启发。”

另一方面，如果我们谈论YouTube上的观看次数，那么到目前为止，第一集以 “Tales to Sleep” 的名字命名，观看次数超过2.9万。

毋庸置疑，作为一对夫妇，演员们已经经历了二十年的感性历史。

毋庸置疑，哥伦比亚公众最近在大银幕上看到了奇奇拉·纳维亚代表 2021 年 12 月上映的故事片《El Paseo 6》。就其本身而言，就电视领域而言，阿拉尔孔最后一次备受赞誉的演出之一是2019季的 “El man es German” 系列节目。

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