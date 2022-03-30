他们问萨拉·乌里韦如何克服 tusa：“愿你全力哀悼它”

通过社交网络，萨拉·乌里韦（Sara Uribe）不断受到追随者的质疑，有时还被一些批评者指出她与互联网用户互动的不同动态。他个人生活的主题, 他与弗雷迪·瓜林（Freddy Guarin）的关系，甚至体重都在墨水池中, 所以有时候他的回答常常被贴上粗鲁的烙印.

在她最近一轮的 “问答” 中，她称之为 “我用性感的照片或未发布的视频回应他们”，一位网友向她征求有关如何克服tusa的建议，并给她最好的励志短语之一，以克服自己的情绪问题。

萨拉·乌里韦的回答是可能存在的最真诚和诚实的回答：“愿你为她哀悼一切。我希望你能用所有东西都能感受到。愿你给自己时间克服和治愈，因为要治愈，你必须先感受一下。”

主持人的回应附有一张她在一次旅行中的照片，其中她站在巨大的花卉布置前，上面装饰着柔和的玫瑰，与萨拉·乌里韦（Sara Uribe）的自然风情和她当时穿着的衣服完美搭配牛仔短裤和天蓝色毛衣。

以下是 Sara Uribe 的全部内容 ：

萨拉·乌里韦（Sara Uribe）向她的追随者提供了有关如何克服图萨的建议。摘自 Instagram @rastreandofamosos

娱乐门户网站 “Tracing Famosos” 复制了这位女商人的回应，她已经超过了2,300个赞，并且有些评论取笑了她的话，因为他们认为这些评论与互联网用户提出的问题无关。

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“在萨拉·乌里韦（Sara Uribe）的建议下，我已经准备好再次失望爱情了”，“我支持萨拉，我克服了tusa一年半，这很困难，但是我成功了”，“很好，但是我们大多数人都没有付诸实践，我们离开了危地马拉进入瓜特皮奥尔”，“完全正确”其他。

这不是小说的前主角第一次不得不在社交网络上批评自己的身体，因为她经常被指出体重增加了。但是，有人问他为什么有一段时间没有露腹了，因为他的出版物中的问题一直存在。

“有些人在问为什么我不露腹部然后我要去做。你看，这很愚蠢，但它让我变得复杂，因为我们都有一些复杂的东西。发生的事情是我做了手术，但我不喜欢腹部的样子，也不喜欢肚脐的样子。萨拉·乌里韦（Sara Uribe）通过她的 “InstaStories” 解释说，我以前有我的正方形，所有东西看起来都不错，但是我不再喜欢它了，因为我不再显示它了，但是我不再喜欢它了，因为我不再喜欢它了。

除此之外，内容生成器还显示了她下腹部的巨大疤痕，这是由于儿子雅各布（Jacobo）出生时对她进行的剖腹产造成的。但这并不是她长子出生时的唯一记忆，因为分娩后，她的身体超重了10公斤，这就是为什么她感到骄傲并且看起来毫无问题的原因。

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