联合国对玻利维亚人权维护者和记者遭到骚扰表示关切

Una decena de periodistas bolivianos que se concentraron el 12 de noviembre, para denunciar los escasos avances en la investigación sobre el secuestro y tortura de siete trabajadores de medios de comunicación. EFE/Juan Carlos Torrejon

联合国人权事务委员会对玻利维亚发生骚扰和恐吓人权维护者和记者的案件表示关切，其中包括在报道 2019年至2021年期间示威活动时任意逮捕。

专家委员会在其关于玻利维亚人权状况的定期报告中回顾了过去五年的事件，并对诽谤、诽谤和侮辱继续被定为犯罪表示关切，“从而威胁到言论自由”。

该委员会收到了关于在2019年玻利维亚大选后危机的背景下过度和不成比例地使用武力，有时会造成致命后果的投诉，并呼吁毫不拖延地 “以彻底、独立和公正的方式” 对这些事件进行调查。

委员会还感到关切的是，玻利维亚监狱人满为患，已达到其容纳能力的148％，几乎三分之二的被剥夺自由者处于审前拘留状态。

委员会注意到，2013年至2021年期间，防止酷刑局在南美国家收集了3,000多起酷刑和虐待案件，主要是监狱中的警察所为。

委员会收到了关于过度和过度使用武力的投诉（EFE/Jorge Abrego/Archive）

尽管已对70名警官进行了内部调查，但委员会强调，他们没有准确获悉这些调查的结果。

另一方面，玻利维亚 “与暴力侵害妇女案件有关的定罪率很低”，根据今天发布的报告，自 2020年11月以来，至少有113起杀害妇女案件。

委员会感到关切的是，玻利维亚法律中对强奸罪和法定强奸罪的定义不符合国际标准，这在性攻击和虐待儿童案件中 “实际上意味着有罪不罚”。

另一方面，联合国专家欢迎以下事实：2014年，玻利维亚宪法法院宣布在强奸、乱伦或法定强奸导致的妊娠必须获得司法授权的情况下终止妊娠的要求违宪，但谴责堕胎仍然存在障碍。

委员会收到了大约200名因堕胎罪被起诉的妇女在这方面的指控，这些妇女在被保健人员举报后被起诉。

最后，委员会欢迎缔约国于2016年设立真相委员会并编写了关于1964年至1982年期间严重侵犯人权行为的最后报告，但指出，在这些事件中确认的1,714名受害者中，有147人尚未获得任何赔偿。

联合国委员会的报告总结说，其余的受害者 “只收到拨款的20％”。

（来自 EFE 的信息）

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