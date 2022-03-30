导致国会最终审查卫生部长赫兰·孔多里的原因

埃尔南·孔多里（HernánCondori）可能正在度过他担任卫生部长的最后几天。3 月 31 日星期四，国会将就他的审查制度进行辩论，显然，在严肃的情况下，国会将有投票决定将他撤职他的工作以及是否适合从事这项工作的问题。

谴责动议是上周提出的，指责康多里通过归因未经任何官方或学术机构证明或认证的药用特性来促进 “集群水” 的销售。

卫生负责人还被指责利用自己的医疗状况 “在没有妇科或肿瘤学专业的情况下推广宫颈癌诊断服务”。

进行审查的另一个原因是，该文件指出，在将一名未成年人从卡涅特转移到利马接受治疗后，康多里不知道他必须担任卫生部长的职能。

“埃尔南·孔多里·马查多先生也没有表现出担任公职的能力。因此，从对简历和管理经验的回顾中可以看出，卫生部长被任命为胡宁的区域卫生主任，但当时由于不适合担任公职，他被免职。” 谴责动议的另一段说。

还应指出，由于Hernán Condori的任命，一些专业人员辞去了高级职务，例如高级别咨询小组的成员，他们谴责 “在任职期间没有自主行使职权的条件”，这 “削弱了秘鲁的卫生政策”。州。

离职的官员是：弗吉尼亚·加雷科切亚·坎农、埃德温·巴斯克斯·盖尔西、拉迪斯劳·图塔亚·冈萨雷斯、胡安·里维拉·费乔和加布里埃拉·米纳亚·马丁内斯。明萨公共卫生部副部长古斯塔沃·罗塞尔。

2月25日，免疫负责人加布里埃拉·希门尼斯（Gabriela Jiménez）也离开了她的职位，这是疫苗接种进展的基本职位在该国对抗 COVID-19。这位前官员在辞职信中表示，Minsa的持续变化影响了她所在地区的技术结构。此外，他报告了自HernánCondori上任以来对其管理层的一系列虐待行为。

加布里埃拉·希门尼斯和古斯塔沃·罗塞尔

他们会有选票

反对派将有大约 72 票赞成对埃尔南·孔多里的谴责动议，希望这将超过罢免受质疑官员所需的最低加入人数。

只有 “大众力量”、“大众复兴” 和 “Avanza Pais” 获得 43 票赞成。大众行动组织的8名成员和进步联盟（APP）的10名成员可以加入他们的行列。同样，来自Somos Perú的3名议员，来自Juntos por Peru的2名议员（签署了该议案），还有大约6名未分组。

在这方面，前部长奥斯卡·乌加特（Oscar Ugarte）表示，孔多里（Condori）担任Minsa的负责人对似乎没有北方的机构来说是一种风险，这会导致 “瘫痪，使我们无法恢复最基本的事情，例如疫苗接种，加强初级护理和其他疾病的管理 [...]] 当在像卫生部长这样重要的职位上缺乏经验和准备时，就会出现煽动性的姿态，根本无助于公共卫生，但会产生倒退的条件。”

医学院院长劳尔·乌尔奎佐说：“我们非常清楚卫生部长的形象应该是什么。无论政治肤色如何，他都必须有健康、管理方面的经验，他必须是我们和民众可以信赖的领导者。有一位不具备这些特征的部长会产生极大的沮丧。”

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