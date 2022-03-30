巴兰基亚在狂欢节上赢了数百万比索

Turistas posan con elementos del Carnaval de Barranquilla (Colombia). EFE/Carlos Durán Araújo/Archivo

根据大西洋首都市长办公室的说法，昨天结束了最近一届的巴兰基亚狂欢节，我对此寄予了很高的期望，因为这是自大流行导致的封锁以来的第一个亲自举行的狂欢节，此外，在2020年超过了已达到的目标。

市长海梅·普马雷霍（Jaime Pumar ejo）取得了积极的平衡，确保该市的收入约为4000亿比索；创造了约53,500个直接和间接就业机会，并为与狂欢节有关的其他活动创造了23,500个工作岗位。

仅在酒店业，销售额就约为30亿比索，容量为90％。与2020年的上一次面对面版本相比，入住率为92％，考虑到仍然存在COVID 19传染的风险，结果令人满意。市长说，Cotelco Atlántico 的初步估计翻了一番。

除了嘉年华之外，美食行业也是另一个受益于3月24日星期四哥伦比亚国家队对阵玻利维亚的比赛的行业；这意味着销售额增长了30％。

酒类商店、酒吧、美发店、加油站和药房等商店的销售额大幅增长。考虑到El Heraldo提供的数字，运输部门也从中受益，狂欢节为期4天的本国和外国游客的平均支出约为每位游客13.3亿比索。此外，估计约有35万人抵达巴兰基亚。

据大西洋交通和警察当局报告，另一个有利的一点是，交通事故导致0人死亡。仅记录了2起小事故，没有造成人员死亡。实现这一数字的成功策略之一是 “赚取一生中最昂贵的饮料”，该策略与狂欢节期间访问过酒类商店的人们进行了接触。他们得到了一个信息，重点是提高公民对 “错误的决定如何彻底消除狂欢节的欢乐” 的认识。

大西洋运输业务副主任@@ 哈维尔·维斯巴尔说：

补充说，这项运动已在巴兰基亚大都市地区的各个城市实施。

大西洋警方保证，在庆祝狂欢节的周五至周二，它有72,283辆汽车通过国道进入大西洋，有62,427辆汽车进入大西洋。此外，他们报告说，他们提出了206项投诉。

狂欢节女王瓦莱里娅·查里斯（Valeria Charris）在假期结束时所说的话可以概括为该国最重要的事件之一：“我已经实现了你们中许多人在2022年巴兰基亚举行的狂欢节的梦想，这使我们重返家园。快乐。这次狂欢节向我们表明，值得做梦，没有什么是不可能的”。这位 23 岁的老人是人民选择的第一个 “君主”。

根据普马雷霍市长的说法，她赢得了掌声，因为 “从第一分钟起，她就体现了实现狂欢节所要求的梦想，包容和更新的决心。巴兰基亚赢得了一位无与伦比的大使。谢谢你的配送！”，他在自己的 Twitter 账户上写道。

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