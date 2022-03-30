对乌克兰的入侵使弗拉基米尔·普京成为互联网历史上信誉最差的人

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对乌克兰的战争和入侵使俄罗斯总统弗拉基米尔·普京成为互联网历史上声誉最差的人，网络上充斥着数以百万计的蔑视他的新闻和信息。

自从 2月24日决定入侵乌克兰以来，已经有超过1200万条负面新闻报道（仅西班牙语），数千条推文，在各种社交网络，标签或主题标签上风靡一时的关键视频，以及许多营销活动来宣传T恤或表达以下内容的物品拒绝入侵和俄罗斯总统。

数据来自西班牙互联网天文台，该天文台是20年前创建的私人实体，专门分析与网络相关的趋势和现象。

天文台本周三发布的数据显示，最近几周，该网络已成为这场战争引起的拒绝的回声和反映，并强调这一事件导致了 “仇恨者”（“仇恨者”），巨魔，“惩罚者”（“惩罚者”）的新原型的出现，“战争雇佣军” 和 “网络破坏者”。

根据天文台的说法，战争冲突已导致连续数以百万计的负面意见，取消了在 Facebook 或 Telegram 上发布的形容词、煽动性推文和反普京团体的资格。

一些主要的互联网搜索引擎修改了搜索建议，并将普京的名字与 “战争”、“个人财富”、“种族灭绝乌克兰” 或 “中毒” 等术语联系起来。

暗示寡头腐败、普京在国外的财富、他的爱人、秘密孩子甚至计划结束俄罗斯领导人生命的博客也在互联网上激增。

（来自 EFE 的信息）

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