里贾纳·布兰登（Regina Blandón）因无法在戏剧中去洗手间而经历的尴尬时刻

在许多情况下，作为项目的一部分，演员在舞台上和舞台下都面临着不同的挑战，这些情况被认为是他们职业的一部分。里贾纳·布兰登（Regina Blandón）参加《快乐》演员阵容时所面临的经历就是这种情况，罗伯特·凯斯利（Robert Caisley）在墨西哥城的米兰剧院演出。

这位墨西哥口译员在接受喜剧演员伊莎贝尔·费尔南德斯（Isabel Fernández）主持的YouTube节目When Nadie Sees M e的采访中，前所未有地打开了家门，分享了她的一些亲密关系。在谈话中，这位女演员回忆说，前段时间她经历了一个尴尬的境地，因为在上述剧本休息之间她无法上厕所。

Guerra de L ikes的主角在她的故事开始时解释说，一切都是由于场地内的通道和空间而发生的，因为一旦她在上台之前被安置在自己的位置，她就无法轻易移动。

（YouTube 捕获：伊莎贝尔·费尔南德斯）

“我会从更衣室下来，像我来自那里的 tapanco 一样爬上去，然后我再也没有回到更衣室了，也就是说，我无法去洗手间，没办法。所以我必须在进入之前撒尿，去 tapanco，我会倒我的 mezcal 然后就是这样，” 他说。

里贾纳·布兰登（ReginaBlandón）说，她的角色是一个经常喝酒的女人，因此，在剧本中，她不得不假装自己是在水的帮助下喝酒精饮料，这导致她在两次表演之间走出洗手间，但她无能为力才能去厕所。

曾经有一段时间我又上去了，换了衣服，自己画画然后又回到了低点。因此，如果当时我在那里，距离表演还有一个小时的路程，我想撒尿，那时我必须撒尿，即使是这样 [稍微]，” 他继续说。

里贾纳在床上承认自己通常不会打鼾，但男友马丁·阿尔托马罗（MartínAltomaro）却打鼾。（YouTube 捕获：伊莎贝尔·费尔南德斯）

这种情况，再加上在两次行为之间休息一下以放松自己的可能性不大，导致他决定用毛巾在更衣室里撒尿，这种情况不止一次发生在他身上。

“当然，有一天我没听 [我的身体]，我不得不用毛巾撒尿两次，说：'p* ta，别排出 [我的膀胱] 很好'。然后我已经说过：'没人碰那条毛巾，我把它带回家，我洗了，对不起'”，他说。

但是他采取的措施还不够，因为剧本的长度没有帮助，在其他情况下，他不得不像演员的同伴一样在水桶里放松自己：“这就是为什么零谦虚，” 他补充说。

这位女演员承认了她最喜欢的油炸食品是什么。（YouTube 捕获：伊莎贝尔·费尔南德斯）

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