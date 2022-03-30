测试Saber 11日历A：这些是考试的注册日期

哥伦比亚教育评估研究所（Icfes）宣布，从4月18日下周一开始，他们将开放学术学士学位课程的Saber Calend ar A，Pre Saber 和验证测试的注册流程。

Icfes总干事莫妮卡·奥斯皮纳·隆多尼奥说：“我们将继续加强评估流程，将其作为提供投入的有效机制，使我们能够努力不断提高哥伦比亚各个角落的教育质量。”

根据奥斯皮纳的说法，注册程序将延长至5月23日下周一，以便可以在9月的第一周进行这三项测试。

在这方面，Icfes主任强调了这些测试的重要性，因为正如她所指出的那样，“结果使学生（在本例中为11年级，日历A和B以及经过验证的学生）能够接受高等教育”。

接下来，这位官员补充说：“借助Pre Saber，评估人员可以体验测试的经验并熟悉方法，最后，数据分析有助于我们衡量教育质量并提出建议，以指导机构和政府进行决策以及制定与国家需要相称的政策”。

应该记得，在3月27日星期日，Icfes举办了2022年首个Saber测试日，该考试适用于全国90个城市的231分的日历B，军刀预科和学士学位验证的学生。

S aber 11 日历 B 和 Validants 测试是在现场以笔和纸的方式在一天之内进行的。总的来说，包括 Pre Saber 测试在内，全国有超过 105,000 名学生和公民参加了考试。

在 Pre Saber 考试中，根据学生的选择，在家中以电子方式进行，现场用笔和纸进行，这些考试汇集了 3,700 名九年级和十年级的学生，他们在现场参加了考试，另有 12,553 人以某种方式参加了考试电子产品，也就是说，在家里。

此外，Icfes强调，在新的测试日，在国家政府的包容性政策框架内，已经建立了机制，以便 914名患有某种残疾的人可以在最佳条件下进行测试。

研究所还强调，在接受评估的人中，有1,030名委内瑞拉公民参加了考试，以便有机会进入哥伦比亚高等教育系统。

关于Saber 11测试的结果，Icfes宣布将于 5月28日下周六通过该实体的网站 www.icfes.gov.co 发布，而在 6月4日星期六之前，除了文凭外，还将公布Pre Saber和验证测试的结果以及通过鉴定考试的人员的批准证书.





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