西班牙的年通货膨胀率为9.8％，为1985年以来的最高水平：政府将启动一项特别援助计划

Frutería en un mercado de Madrid, España, 29 de noviembre de 2021. REUTERS/Susana Vera

根据国家统计局（INE）的数据，西班牙3月份的通货膨胀率与去年同月相比上升至9.8％，比2月份的通货膨胀率（7.6％）高出2.2个百分点，为1985年以来的最高水平。

本周三公布的消费者物价指数（CPI）数据显示，这一大幅上涨是由于其大部分组成部分的广泛增长，尤其是电力，西班牙的价格已达到创纪录的价格；价格上涨的燃料和燃料恶化俄罗斯入侵乌克兰之后；以及食品和非酒精饮料。

不包括新鲜食品或能源在内的核心通货膨胀在3月份上升了十分之四，达到3.4％，为2008年9月以来的最高水平。

西班牙政府总统，社会主义者佩德罗·桑切斯（PedroSánchez）强调，这一增长 “增长了73％” 归因于乌克兰战争的影响，“由于能源和未加工食品的价格肆无忌惮”。

在这种情况下，为缓冲俄罗斯入侵的经济影响而提供的新援助的粗线意味着， 将以直接措施支付60亿美元，国家担保贷款100亿美元，以帮助企业和家庭 减少能源费用，增加燃料，停顿提高租金，从而应对通货膨胀。

在@@ 某种惰性开始扰乱该国的公共生活之后，行政部门的震惊政策试图对航空公司的罢工以及与所有盟友在与撒哈拉沙漠关系的立场转变方面的对抗做出反应。佩德罗·桑切斯（PedroSánchez）及其政府团队。

面对批评，行政部门不得不回应说，定义中的等待是北约和欧洲联盟在布鲁塞尔举行的特别首脑会议上需要进行的谈判的产物。在比利时获得授权后，佩德罗·桑切斯（PedroSánchez）与葡萄牙人安东尼奥·科斯塔（AntónioCosta）一起出现，解释说他们甚至要求授权 “伊比利亚例外”，以降低半岛的电价。

面对猖獗的通货膨胀，谈判中最复杂的部分是政府合作伙伴之间达成协议。社会主义和 “podemist” 官员就这些文书进行了谈判，其中显然有巴勃罗·伊格莱西亚斯（Pablo Iglesias）领导的政党提出的一些建议，例如 至少在接下来的90天内，即该计划的最后期限为2％的租金上限或禁止裁员。

航空公司在马德里举行的抗议高油价的示威活动。尽管有 20 美分的奖金，但在获得援助之前，5美分的分配器还是进行了 “修饰”。

尽管自本周三在《西班牙官方公报》（BOE）上发布以来，该一揽子援助计划将于4月1日生效，但仅在一个月之内就必须在国会中对其进行处理。众议员。 即使有了新的部队体系，或者至少随着巴勃罗·卡萨多（Pablo Casado）的离任和阿尔贝托·努涅斯·费霍（AlbertoNúñezFeijóo）的到来将发生什么情况。

部长会议昨天批准的带有60亿欧元紧急经济措施的大法令也将是一个机会，看看西班牙的政治分裂程度与否。在等待这四个星期等待议会辩论和投票的同时，PSOE和PP并没有放弃对这些工具表现出公众的分歧，尽管政治猜测表明，面对社会面临的危机，很难不伴随该计划。

尽管政治领域有其自身的逻辑，但措施的有效性却有其自身的逻辑。西班牙政府宣布将燃油价格奖励扩大到全体人口，周二得到了西班牙燃油泵的迅速回应。 能源国务卿的一项调查显示，在短短24小时内，汽油和柴油的价格显示每升涨幅度超过5美分 。当还不知道如何为加油站所有者补偿更换油箱的细节时，这一增长否认了财政部与石油公司一起提供的20美分的援助。

这种针对燃油奖励的 “修饰” 可能会再次收紧承运人的立场，这些承运人最近几天使该国的物流陷入瘫痪。 该一揽子计划规定了运输部门（除燃料援助之外还有4.5亿美元）、渔业（6800万英镑）和农业（3.62亿美元）的具体行动，这些部门受到燃料、化肥和动物饲料等投入不断增加的影响。

周一，在没有相应技术解释的情况下宣布减少燃料行业。代表加油店老板的西班牙加油站企业家联合会（CEEES）要求行政长官紧急而迅速 “澄清” 几个小时前宣布的这项措施在许多同事中释放出恐惧之后将如何采用。

通货膨胀是欧洲的问题

通货膨胀在2021年7月开始上升，部分原因是冠状病毒大流行引起的危机，自去年12月以来，该疫情已达到很高的水平。 但最后一枪与乌克兰冲突的紧张局势有关。

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，由于乌克兰战争，整个欧洲正面临经济不确定性。

根据西班牙国家统计局在其声明中的说法， “这种演变是由于其大部分组成部分的广泛增长 。其中包括 电力、燃料和燃料以及食品和非酒精饮料价格 的上涨，本月高于2021年3月。”

本周三，由于乌克兰战争，为德国政府提供咨询意见的有影响力的经济学家小组将其对德国2022年增长的预测从4.6％下调至1.8％。该委员会被称为 “智者”，还 预计，今年通货膨胀率将达到6.1％的峰值，然后在2023年降至3.4％，届 时GDP增长预计将反弹至3.6％。

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）周三在塞浦路斯中央银行组织的一次会议上表示， “短期内我们将面临更高的通货膨胀和增长放缓的问题”， 预测物价上涨将打击整个欧元区。

“战争持续的时间越长，经济成本就越大，我们面临更多不利情景的可能性就越大。他补充说，更悲观的家庭可能会减少支出，商业投资也可能受到影响。