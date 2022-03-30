“一些魔术师”：记者安东尼奥·卡萨莱强烈批评哥伦比亚被淘汰出卡塔尔2022年世界杯的FCF

El jugador colombiano disputa el balón frente a dos venezolanos en el partido por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar en el que Colombia venció 1-0 a Venezuela en el Estadio Cachamay de Ciudad Guayana, Venezuela, 29 de marzo, 2022. REUTERS/Manaure Quintero

ESPN Fútbol哥伦比亚的哥伦比亚评论员对此并不顺利，他们批评了哥伦比亚足球联合会（FCF），并回忆说，教练卡洛斯·奎罗斯和雷纳尔多·鲁埃多在这些预选赛中遗漏了两支球队。

“有些魔术师，一些大卫·科波菲尔魔术师，他们在三年半的时间内结束了这一点。他们因在世界杯（2018年俄罗斯）的第16轮输给英格兰队点球而将佩克曼淘汰出局，他们带来了两名从世界杯中淘汰两支球队的教练：奎罗斯将哥伦比亚和埃及（退出世界杯）和雷纳尔多·鲁埃达（从世界杯开始）带到智利和哥伦比亚（从世界杯开始），”记者安东尼奥·卡萨莱。

这位葡萄牙策略师正处于领先 “咖啡种植者” 的南美预选赛的第一阶段，然后由于成绩不佳而退休。他担任埃及国家队教练，输掉非洲国家杯也无法取得好成绩。而且穆罕默德·萨拉赫的球队未能获得参加卡塔尔2022年世界杯的资格，这两场比赛都是对阵塞内加尔的比赛。失败后，教练宣布退休：他带领了20场比赛，其中他赢了13场，平了2场，输了5场 “法老王”。

就他而言，雷纳尔多·鲁埃达（Reinaldo Rueda）遭受了与奎罗斯相同的命运：智利和哥伦比亚在他的指挥下没有资格。凭借 “La Roja”，鲁达打了 27 场比赛，17 场友谊赛，6 场在美洲杯，4 场在季后赛。其中，他在季后赛中只赢了9个，1个在杯赛中，2个在友谊赛中赢了6个，并且有35个进球赞成，35个进球对阵。与哥伦比亚国家队的情况类似，尽管本周二在访问委内瑞拉的比赛中取得了胜利，但它从未与球员或球迷接触过。在2006年的预选赛中，在他的指挥下，哥伦比亚已经被排除在德国世界杯之外一分，无法进行复活。

哥伦比亚偶像

哥伦比亚前球员福斯蒂诺·阿斯普里拉（F austino Asprilla）有资格参加两次世界杯（美国94和法国98），他说，最大的错误是雇用了一位不知道咖啡足球是什么样的外国战略家。

“这是你不知道要去哪里的错。哥伦比亚足球有一种身份，自从我们输掉它以来，我们再也没有打得很好。你必须注意这一点：当你不了解哥伦比亚足球或哥伦比亚足球运动员的精髓时，为什么决定带欧洲教练（奎罗斯）？”，评论了 ESPN Football 哥伦比亚。

这位前帕尔马偶像曾是瓦伦西亚 “火车” 的哥伦比亚黄金一代的一部分，勒内·伊吉塔和卡洛斯·埃尔·皮贝·瓦尔德拉玛说，来自他国家的球员很特别，你必须知道如何对待他，这是外国教练无法维持的。

“这位哥伦比亚足球运动员很特别：他太高了，或者他很大，或者摔倒了。因为我们就是这样。他总结说，他们带到这里的教练从来不知道哥伦比亚足球是什么，这就是它的结局（随着世界杯的淘汰）。”

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