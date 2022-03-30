塞尔吉奥·伊吉塔宣布了他希望在 Vuelta a España 中实现的目标

上周日，3月27日，来自宝来队的哥伦比亚人塞尔吉奥·伊吉塔（Sergio Higuita）在第七阶段也是最后一阶段之后在巴塞罗那赢得了Vuelta a Catalunya冠军，意大利选手Andrea Bagioli（QuickStep）赢得了冲刺。

这位24岁的年轻哥伦比亚人是继2016年获胜者奈罗·金塔纳和2019年的米格尔·安赫尔· “超人” 洛佩斯之后，来自南美国家的第三位出现在 Vuelta 获胜者中的选手。哥伦比亚人特别关注卡拉帕斯，他试图在倒数第二次攀登蒙特惠奇山时进攻，跑步者不得不攀登六次，但没有设法打开突破口。

在获得加泰罗尼亚比赛冠军之后，这位麦德林车手在新闻发布会上开始谈论自己的新头衔，他作为德国队队长之一来到波拉以及他本赛季的目标以及即将参加的比赛。

“我在加利福尼亚和巴黎尼斯都很亲密，但我从来都不是领导者，也无法获胜。今年我的目标是赢得为期一周的WT。这是可能的，病情还不错，成熟得多，我们已经做到了，” 他开始说。

他补充说：我没想到会发生袭击。事情发生了。一个骑自行车的人从 Ineos 出来，我打了我。当 Carapaz 和我独自一人离开时，我们花了一分钟时间决定离开，试试。那天的比赛不会在排里进行得那么快，因为那是一条危险而狭窄的道路，很难追赶。

关于他加入德国队的问题，他说：“我是这场比赛的领导者之一，凭借我的经验，因为我对此了解得更多。从国道上我知道我必须这样做，现在我仍然要走我们设定的路线。

对于 Higuita 来说，这支球队的表现不错，比赛表现不错，平衡也非常出色。“他们给了我很大的信心，他们有内部培训师，他们对所有事情都进行了很好的分析。他们把所有东西都衡量得很好，这给了我信心。每场比赛开始前一周，他们都会发送每位自行车手的计划，将要做什么，那就是组织。他们预见到一切，这让人高枕无忧。”

此外，他承认自己的短期目标是什么：我必须利用我在巴斯克地区状况良好的事实。我们将领导一支优秀的球队，我希望能通过一个阶段与将军作战。在罗曼迪我也想去赢得将军。

关于他如何看待在Vuelta a España中占据某种突出的可能性，Higuita解释说：“理想的情况是永远顺利，顺利到达。我们的梦想是赢得 Vuelta a España 或 Giro d'Italia。今年我会努力赢得比赛，如果没有，我会继续努力。会有几个最好的，这并不容易。”

他补充说：这是一份非常完整的工资单。他们不仅雇用了三个星期的人，而且为了赢得阶段，去买像山姆·贝内特这样的绿色衬衫，他们想拥有一个多才多艺的团队。他们想要的是在大型回合中做好平坦的舞台、包装和其他比赛。我已经为 Vuelta a España 做好了准备，有三个大的，一个感觉更成熟了，你可以将自己的身体推向更强的极限。在西班牙，将有两位领导人，我不知道杰伊·欣德利还是亚历山大·弗拉索夫，我们将争夺 Vuelta 的头衔。

最后，他谈到了自己如何看待伊根·伯纳尔（Egan Bernal），他在今年1月底遭受了一次严重事故，尽管他迅速而宏伟地康复，但仍使他长时间无法上路。“我们在哥伦比亚人中非常强大。他是为该国的自行车运动做出巨大贡献的人。我为那个人感到高兴。事故发生那天我差点哭了。在很短的时间内他骑自行车了，他就是个强壮的人。它会变得更强大，冠军们把它带进去。”

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