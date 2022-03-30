参议员赫尔曼·马丁内斯将撤销AMLO的授权 “下地狱”

对于安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）及其支持者来说，撤销授权一直是一个重要问题，因为有了宪法本身所描述的这个数字，公民将能够投票支持塔巴斯克尼奥担任联邦总统。

这种民主演习在支持者和反对它的人中引起了无休止的掌声和批评，例如复数组织的参议员赫尔曼·马丁内斯（GermánMartínez），他将这次全民协商会 “下地狱”。

在共和国参议院的新闻发布会上，马丁内斯指出，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）在 “早晨” 的 “示威” 中表示，他将提出一项选举改革提案，以修改国家选举机构（INE）和选举法庭的规则联邦司法机构（TEPJF）。

关于这个问题，他指出，这是一种 “激励措施”，旨在 “分裂” 人口以促进撤销授权。因此，他要求他更加关注墨西哥的暴力事件，特别是米却肯州的暴力事件，该州在不到一个月的时间内记录了两次屠杀超过15人的事件。

“这是分裂和推动其撤销任务的另一个动机。更@@ 不用说米却肯州的暴力死亡事件了，这是另一个干扰因素。立法者说，至少有634名米却肯人因为已经死亡而不会投票支持召回。”

埃米利奥·阿尔瓦雷斯·伊卡萨指出，第四季度将成为失踪和被谋杀人数最多的政府（照片：Twitter）

马丁内斯·卡萨雷斯（MartínezCázares）说，第四次转型（第四季度）运动继续在该国 “打开坟墓”，自从处理 COVID-19 大流行以来，凶杀案的增加伤害了受影响最大的人口，因此它试图分散公众咨询的意见。

他终于爆炸了，把撤销授权令 “下地狱”，他称之为 “闹剧”，并要求采取有力行动安抚米却肯州。

“我从这里说，随着这些屠杀的继续，这些事件如何在早晨继续下去：撤销这些屠杀真是太糟糕了！你的撤销真是太糟糕了！你的撤销简直是一场闹剧！就像他把魔鬼送到各机构一样，我把撤销权交给了魔鬼，这是一场闹剧！让米却肯开始安抚吧！，我告诉他是米却肯州，” 赫尔曼·马丁内斯说。

来自同一个议会团体的埃米利奥·阿尔瓦雷斯·伊卡萨则回忆说，上周末有 20人在一个秘密的帕伦克被处决。位于Zinapécuaro市，这一事实增加了他在执政三年中的暴力记录。

米却肯州在不到一个月的时间里记录了两起大屠杀（图片：路透社）

此外，他说，AMLO政府即将成为失踪人数最多的政府，因为它记录了三分之一的失踪案件。

“我们正在经历墨西哥大屠杀事件持续且令人震惊的增加。立法者说，仅在三月份，就发生了6起大屠杀，这意味着61人丧生。”

3月27日，据宣布，由于哈利斯科州新一代卡特尔（CJNG），科雷亚斯和米却肯家族成员之间的报复，在米却肯州这个自治市有19人被处决，该数字在24小时后调整为 20人。

初步报告表明，计划对一名据称是 CJNG 的地区负责人进行报复，该负责人是从与米却肯家族的隶属关系移居国外的。猎鹰找到了被指控的领导人，并部署了处决他的行动，但是，科雷亚斯本来可以支持这些行动。但是当局没有报告任何支持这些报道的更多因素。

在短短48小时内，米却肯州检察官办公室确定了20 名遇难者中的19人，其中包括 3名美国国籍，此外还有来自危地马拉的一个名为El Chapo 的主题.他们的亲属已经认领了所有这些人。

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