美国证券交易委员会向华尔街经纪商通报行为守则

（彭博社）— 华尔街最高监管机构正在让投资行业知道，经纪商和财务顾问在帮助零售客户选择开设哪种类型的账户时必须遵守类似的行为准则。

美国证券交易委员会（SEC）周三表示，两种类型的金融专业人士都与其客户分担类似的职责。官员在一份时事通讯中说，尽管针对顾问和经纪人的规定在不同的时间生效，但 “就散户投资者的最终责任而言，它们通常会产生大致相似的结果”。

该指南探讨了关于利益冲突规则的有争议的政治辩论，以及经纪人为客户的利益行事意味着什么。长期以来，这个问题一直是党派诉讼和争端的主题。在特朗普执政期间，投资者倡导者和民主党人批评相关监管过于宽松，这加剧了人们猜测美国证券交易委员会将在加里·根斯勒（Gary Gensler）的主持下取代该法规。

周三的公告表明，监管机构可能会维持该规则，但要对其进行更严格的解释。尽管它们不具有法律的法律效力，但美国证券交易委员会的员工公告受到业界的密切关注。

该文件说，适用于投资顾问的信托标准与经纪商规则之间存在差异，但它也强调了行为要求的相似之处。

美国证

券交易委员会工作人员说，两者 “都源于关键的信托原则，其中包括有义务为散户投资者的最大利益行事，而不是将自己的利益置于投资者的利益之前。”

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