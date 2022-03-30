俄罗斯周四宣布在马里乌波尔停火，目的是允许撤离平民

A local resident pushes a wheelbarrow in front of an apartment building destroyed during Ukraine-Russia conflict in the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

俄罗斯国防部宣布，它将于周四上午10点（格林威治标准时间07点）在被围困的乌克兰马里乌波尔港口建立 “沉默制度”，即当地停火，以撤离平民。

据该消息来源称，这项措施应有助于开放通往乌克兰扎波里亚市的人道主义走廊。

该部在声明中补充说：“为了使这项人道主义行动取得成功，我们建议在联合国难民事务高级专员办事处（难民署）和红十字国际委员会的代表直接参与下开展这项行动。”

俄罗斯外交部呼吁基辅在周四 06:00（格林威治标准时间 03:00）之前向俄罗斯方面、难民署和红十字国际委员会发出书面通知，确保 “无条件尊重” 停火。

莫斯科还呼吁乌克兰军队致力于确保指定走廊沿线的公共汽车车队的安全。

俄罗斯国防部宣布，它将从周四上午10点开始建立 “沉默制度”，即地方停火（路透社/亚历山大·埃尔莫琴科）

该部还表示，它已接受基辅提出的在过去 24 小时内开放从马里乌波尔到扎波罗热的四条新人道主义走廊的提议。

几个小时前，俄罗斯声称，在与乌克兰的和平谈判中，它没有看到任何 “有希望的” 东西，乌克兰指责它轰炸了切尔尼戈夫市和马里乌波尔的红十字会中心。

乌克兰议会负责人权事务的柳德米拉·杰尼索娃说：“占领者故意轰炸了位于马里乌波尔的红十字国际委员会（红十字国际委员会）大楼，但尚未收到任何可能人员伤亡的报道。

联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特保证，俄罗斯对乌克兰人口稠密地区的轰炸和不分青红皂白的袭击引起了 “极大的关注”，可能构成 “战争罪”。

根据巴切莱特办公室的说法，从入侵开始到3月29日星期二，共有 1,189名平民丧生，其中包括98名儿童。他承认，这种平衡远远低于现实，因为他的团队无法直接进入最暴露的地方，例如马里乌波尔（Mari upol），那里已经发现了万人坑。

在五周的战争中，有四百万乌克兰人不得不逃离自己的国家（路透社/亚历山大·埃尔莫琴科）

根据法新社从逃离@@ 该城市的人那里收集的证词，约有16万平民仍被困在受虐和被围困的马里乌波尔中，面临着 “人道主义灾难”，因为他们住在没有电，缺乏食物和水的庇护所中。

周三，马里乌波尔市长办公室谴责将70多人（妇女和医务人员）从妇产医院强行撤离到俄罗斯。

根据联合国难民事务高级专员办事处（难民署）的数据，在五周的战争中，有400万乌克兰人不得不逃离自己的国家。自第二次世界大战以来，欧洲从未见过如此大规模的难民涌入。

总共有超过一千万人，或超过人口的四分之一，被迫离开家园。根据难民署的数据，冲突已造成1,189名平民死亡，1,901人受伤。

（来自法新社的信息）

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