“红色”：你为什么不能停止见她？

Re d 于 3 月 11 日登陆迪士尼 Plus 平台， 在短短三天内，它成为观看次数最多的小说排名第一 （根据获得的观看时数）。影片讲述了李梅（Mei Lee）的故事，她是一个13岁的女孩，除了在学校和与家人一起面对同龄人的典型挑战外，还必须应对一种非常特殊的情况：每当她感到强烈的情绪时，她都会变成一只大熊猫。

在严格的家庭统治下，Meilin Lee（Mei，是她的绰号）在与这个另一个自我，温柔的小熊猫作战时，必须面对自己最深的恐惧和欲望。

这部电影由 Domee Shi 执导，收录了两位著名的歌手兼词曲作者，例如最近的奥斯卡奖得主 Billie Eilish 和 Finneas O'Connell，他们负责为 4Town 乐队创作三首歌曲，梅李和她的朋友们都是超级粉丝。以下是为什么 Red 应该成为你必须观看的电影的一部分的一些关键。

Camino a la pubertad

也许 Re d 的关键之一是 Mei Lee 的青春期之路。导演 D omee Shi 解释说：“我真的很想探讨一个女孩进入青春期的冲突，以展示她在做个好女儿和接受自己的样子 之间的感受，尽管这种混乱的复杂性 。”母子关系是这个女孩成长的关键，她需要取悦母亲，但也想很好地打破那种少女般的霉菌。

小女孩与母亲的联系是 “红色” 的轴心。(迪士尼 Plus)

那群朋友

他们是坚定者，也是真正了解梅正在经历的戏剧的人。这是 Abby、Miriam 和 Priya，他们和她分享了对男孩乐队 4* Town 的热情。编剧朱莉娅·乔（Julia Cho）非常注意梅的友谊纽带，他说： “我想强调女性友谊的这一组成部分，因为长期以来，人们一直认为我们具有竞争力，等级制度，我们互相严厉批评。 事实是不同的。这成了影片中非常重要的部分。”

友谊也是《红色》中的主角。(迪士尼 Plus)

食物和家庭的父亲

这是 Red 的主要调味品之一，Shi 认为这将是这部电影的轴心之一。她以自己的亲身经历为起点，关于她父亲的身影，身穿红色衣服的人搬到了金。“ 这是家庭的堡垒，温顺但坚忍。 它的灵感来自我父亲，尽管我父亲多一点健谈。它是对明的很好的补充，明是地球的较低者。 他是沉默的英雄”， 导演说。Mei Lee 的爸爸 Jin 制作的菜肴灵感来自泰山的美食，这些菜肴以蒸鸡肉和鱼、鲍鱼配 tirabeques 和 unadon（酱汁烤鳗鱼）为基础。金在厨房里找到的庇护所是在坚强的女人（他的妻子、他意外到达的婆婆和自己的女儿）经营的房子前面。他是一个安静，耐心，冷静的角色，他做饭和安排花园。

梅的爸爸 Jin Lee 很平静，用菜平静下来。(迪士尼 Plus)

过去的旅程

尽管现在不是遥远的时期，但这部电影是在2000年代拍摄的。它重现了本世纪初，仍然保留了90年代的元素，例如CD，挂在墙上的固定电话，旧电脑，掌上视频游戏风格的著名Tamagotchi，以及梅李家家具里可以看到的许多VHS。

“红色” 在平台上排名第一。(迪士尼 Plus)

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