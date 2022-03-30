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星期三 30 三月 2022
奇諾

“红色”：你为什么不能停止见她？

迪士尼和皮克斯的动画电影重现了在多伦多拍摄的青春期和母亲之间的关系。“红色” 邀请我们以最真实的感受反思和接近我们

Newsroom Infobae

30 三月 2022

Re d 于 3 月 11 日登陆迪士尼 Plus 平台，在短短三天内，它成为观看次数最多的小说排名第一（根据获得的观看时数）。影片讲述了李梅（Mei Lee）的故事，她是一个13岁的女孩，除了在学校和与家人一起面对同龄人的典型挑战外，还必须应对一种非常特殊的情况：每当她感到强烈的情绪时，她都会变成一只大熊猫。

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在严格的家庭统治下，Meilin Lee（Mei，是她的绰号）在与这个另一个自我，温柔的小熊猫作战时，必须面对自己最深的恐惧和欲望。

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这部电影由 Domee Shi 执导，收录了两位著名的歌手兼词曲作者，例如最近的奥斯卡奖得主 Billie EilishFinneas O'Connell，他们负责为 4Town 乐队创作三首歌曲，梅李和她的朋友们都是超级粉丝。以下是为什么 Red 应该成为你必须观看的电影的一部分的一些关键。

Camino a la pubertad

也许 Re d 的关键之一是 Mei Lee 的青春期之路。导演 D omee Shi 解释说：“我真的很想探讨一个女孩进入青春期的冲突，以展示她在做个好女儿和接受自己的样子之间的感受，尽管这种混乱的复杂性。”母子关系是这个女孩成长的关键，她需要取悦母亲，但也想很好地打破那种少女般的霉菌。

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Red 的预告片
小女孩与母亲的联系是 “红色” 的轴心。(迪士尼 Plus)

那群朋友

他们是坚定者，也是真正了解梅正在经历的戏剧的人。这是 Abby、Miriam 和 Priya，他们和她分享了对男孩乐队 4* Town 的热情。编剧朱莉娅·乔（Julia Cho）非常注意梅的友谊纽带，他说：“我想强调女性友谊的这一组成部分，因为长期以来，人们一直认为我们具有竞争力，等级制度，我们互相严厉批评。事实是不同的。这成了影片中非常重要的部分。”

Red 的预告片
友谊也是《红色》中的主角。(迪士尼 Plus)

食物和家庭的父亲

这是 Red 的主要调味品之一，Shi 认为这将是这部电影的轴心之一。她以自己的亲身经历为起点，关于她父亲的身影，身穿红色衣服的人搬到了金。“这是家庭的堡垒，温顺但坚忍。它的灵感来自我父亲，尽管我父亲多一点健谈。它是对明的很好的补充，明是地球的较低者。他是沉默的英雄”，导演说。Mei Lee 的爸爸 Jin 制作的菜肴灵感来自泰山的美食，这些菜肴以蒸鸡肉和鱼、鲍鱼配 tirabeques 和 unadon（酱汁烤鳗鱼）为基础。金在厨房里找到的庇护所是在坚强的女人（他的妻子、他意外到达的婆婆和自己的女儿）经营的房子前面。他是一个安静，耐心，冷静的角色，他做饭和安排花园。

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Red 的预告片
梅的爸爸 Jin Lee 很平静，用菜平静下来。(迪士尼 Plus)

过去的旅程

尽管现在不是遥远的时期，但这部电影是在2000年代拍摄的。它重现了本世纪初，仍然保留了90年代的元素，例如CD，挂在墙上的固定电话，旧电脑，掌上视频游戏风格的著名Tamagotchi，以及梅李家家具里可以看到的许多VHS。

Red 的预告片
“红色” 在平台上排名第一。(迪士尼 Plus)

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