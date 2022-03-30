秘鲁 vs 巴拉圭：秘鲁空军飞越国家体育场，将天空涂成红色和白色

秘鲁空军还穿着红色和白色衣服，以鼓励从空中进行选择。由经验丰富的战斗机飞行员组成的 “双色” 杂技中队毫不犹豫地激励了由里卡多·加雷卡。

通过他们的Twitter页面，他们分享了一张图片，您可以在其中看到这家公司如何将天空染成红色和白色。

来自国家体育场的球迷和体育场的球迷分享了这一点观众毫不犹豫地发布了这部天堂奇观。

值得一提的是，该中队由四架名为Bicolor的ZLIN Z-242L 训练飞机组成，因为所有秘鲁人都为建立国家独立和主权而流血。

该飞机以其出色的特技飞行能力而脱颖而出，并用于训练战斗机飞行员的高性能机动。

你将能够看到秘鲁的 6 个地区 VS.巴拉圭在大屏幕上

萨尔瓦多别墅

萨尔瓦多别墅市政府通知整个社区，他们还将从下午 3:00 开始在塞萨尔·瓦列霍购物中心的大屏幕上播放比赛。

“经过改进和装饰的 César Vallejo 购物中心该出版物写道，将容纳 “和平信使之城” 的所有粉丝，以鼓励我们的秘鲁国家队在他们与巴拉圭相遇之前。

圣博尔哈

圣博尔哈地区通过其社交网络宣布，家庭公园也将能够在大屏幕上观看比赛。他们表示，将禁止饮用含酒精的饮料。

“在这场决定性的决斗中，带上你的衬衫来鼓励白人和红人，参加我们参加2022年卡塔尔世界杯。我们正等着你在大屏幕上一起体验足球的刺激，” 该出版物说。

石桥

普恩特彼德拉市政府也参加了聚会，并宣布其活动将于下午 5:00 在马约尔广场举行。

“这位白红色的女人正在瓜拉尼乐队面前玩自己的生活，在普恩特彼德拉，我们生活在一个巨大的银幕上。我们在明天下午5点开始等着您，享受这次令人印象深刻的会议”，他在Facebook 帐户上的帖子中写道。

奥古斯丁

埃尔阿古斯蒂诺市政府宣布，其活动将于下午 3:00 在该地区的主要广场开始；在这里，球迷们除了观看比赛外，还可以参加比赛，比赛和奖品。

“奥古斯丁人将在马约尔广场（Plaza Mayor）鼓励我们的球队参加决定性的会议，寻求2022年卡塔尔世界杯的资格。和全家人一起来，你的存在很重要！”，他们在自己的官方 Facebook 账户上说。

窗口

文塔尼拉市政府邀请球迷从下午 4:00 开始在卫星城的阿马斯广场欣赏秘鲁对巴拉圭的比赛。

“我们去复活吧！重要的一天来了。我们的团队需要每个人的支持。因此，让我们鼓励3月29日星期二下午4点在Ciudad Satelite的阿玛斯广场举行whiquiroja，” 该出版物说。

CERCADO DE LIMA

利马市政府（MML）宣布，他们将在三个大屏幕上直播魔术水上赛道的比赛。

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