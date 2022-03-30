秘鲁 vs 巴拉圭：詹卢卡·拉帕杜拉的头球在 2022 年卡塔尔预选赛的决斗中突破了横梁

秘鲁vs巴拉圭：詹卢卡·拉帕杜拉在 2022年卡塔尔预选赛的第18个也是最后一个日期有效的比赛中差点打进领先进球那是在利马国家体育场上演的。

经过83分钟的比赛，克里斯蒂安·库埃瓦（Christian Cueva）获得了秘鲁国家队进攻的右边锋的自由和无标记。“阿拉迪诺” 控制并在巴拉圭小区域边缘附近启动了一个中心。

库埃瓦的服务到达了攻击者詹卢卡·拉帕杜拉的头部，在瓜拉尼守门员安东尼·席尔瓦的猫科动物干预下，他将球连接并撞到了横杆上。在上半场，“Bambino” 也将他的射门送到了杆位。5分钟后，这位意大利-秘鲁球员打开了比分，转而选择了双色（5英寸）。





秘鲁教练里卡多·加雷卡与佩德罗·加勒塞、卡洛斯·赞布拉诺、路易斯·阿德文库拉、亚历山大·卡伦斯、米格尔·特劳科、Yoshimar Yotún、克里斯蒂安·库埃瓦、雷纳托·塔皮亚、爱迪生·弗洛雷斯、塞尔吉奥·佩尼亚和詹卢卡·拉帕杜拉排队。

巴拉圭教练吉列尔莫·巴罗斯·谢洛托选择了这个阵容：安东尼·席尔瓦、法比安·巴尔布埃纳、少年阿隆索、奥马尔·阿尔德雷特、罗伯特·罗哈斯、理查德·奥尔蒂斯、奥斯卡·罗梅罗、安德烈斯·库巴斯、理查德·桑切斯、胡利奥·恩西索和塞巴斯蒂安·费雷拉。

秘鲁国家队在双色的最后五场比赛中三胜、一平一败之后抵达了与巴拉圭的比赛，这使他们能够进入季后赛资格赛预选赛的最后一轮日期，并且选择权完好无损地进入季后赛区域。

秘鲁在利马（3-0）、访客委内瑞拉（1-2）和巴兰基亚（1-0）的哥伦比亚队连续三场胜利。然后，他在主场与厄瓜多尔保持平衡，上周四，3月24日在蒙得维的亚的Centenario体育场输给了乌拉圭，比赛结束时错过了进球。

积分榜第五名有资格参加世界杯 Repechage。确切地说，秘鲁国家队以21分占据了这一位置，而哥伦比亚和智利则在积分榜上排名第六和第七，如果双色不获胜，则可以选择克服。

南美联合会（Conmebol）的代表将在明年6月的世界杯复活赛中面对亚洲联合会（AFC）预选赛。目前，阿拉伯联合酋长国和澳大利亚将在第四阶段确定亚洲预选赛的大陆配额以进行复活。

最后季后赛日期的比赛

秘鲁 vs 巴拉圭（利马国家体育场）

厄瓜多尔 vs 阿根廷（瓜亚基尔纪念体育场）

玻利维亚 vs 巴西（拉巴斯的埃尔南多·西莱斯体育场）

智利 vs 乌拉圭（圣地亚哥的圣卡洛斯·德阿波金多体育场）

委内瑞拉 vs 哥伦比亚（奥尔达斯港的 Cachamay 体育场）

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