秘鲁 vs 巴拉圭：安德烈斯·维斯、玛丽亚·皮亚·科佩洛、卡洛斯·维尔切斯以及更多庆祝秘鲁胜利的名人

3月29日，秘鲁和巴拉圭之间的比赛开始了，结果是2-0的辉煌。这样，我们仍在参加 2022年卡塔尔预选赛，并希望参加世界杯。

面对这种情况，艺术家们的庆祝活动没有等待，就在社交网络上表达了他们的全部情感。安德烈斯·维斯就是这种情况，玛丽亚·皮亚·科佩罗卡洛斯·维尔切斯（Carlos Vilchez）以及更多总是在每场比赛中都表现出鼓励秘鲁国家队的人。

图拉·罗德里格斯

这位 En Boca de Todos 主持人利用她官方 Instagram 帐户上的故事来表达她对秘鲁胜利的喜悦。这位女演员表明她正在和亲戚一起玩游戏，他们庆祝秘鲁队打进的每一个进球。

“向上秘鲁脸...”，这位电视节目主持人在她的社交网络上在秘鲁国旗旁边写道，并附有一张她家人穿着 “blanquiroja” T 恤的照片。

照片：Instagram

耶稣阿尔萨莫拉

车手让他的Instagram追随者知道他在国家体育场享受比赛的现场直播，当秘鲁队作为获胜者的90分钟比赛结束时，他毫不犹豫地跳起来大喊大叫。

他还与妻子玛丽亚·帕斯（MaríaPaz）在个人资料上张贴了一张照片。“我们去秘鲁 Cara...！我们要去复活了！Arriba Peru”，他写道，这是对具有该体育场背景的照片的描述。

照片：Instagram

玛丽亚·皮亚·科佩罗

Esto es Guerra的主持人是节目中的人物之一，她毫不犹豫地在每场比赛中都表现出对 “白红色” 衬衫的热爱，因为忠于自己的风格，她将自己著名的Tik Toks和内容上传到了她的Instagram故事中。

这张图片上写着 ¡AMOS WINS 这个词！和秘鲁，啦啦队长也加入了庆祝秘鲁国家队战胜巴拉圭的一长串名人。

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卡洛斯·维尔切斯

这位秘鲁喜剧演员发布了一段简短的视频，庆祝秘鲁越来越接近参加2022年世界杯。“我为所有事情付出代价。我们要去复活了。谢谢你们”，他写了笑脸表情符号作为视频的描述。

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亚历山德拉·富勒

这位女演员在她的官方 Instagram 帐户上发布了一段视频，与追随者分享了她在国家体育场鼓励秘鲁国家队的消息。这位有影响力的人用国歌的一部分作为她帖子的描述，在那里你可以看到足球运动员和球迷如何庆祝胜利。

它写道 ：“我会给你我的生命，当我死后，我将在地球上，与你团结在秘鲁”。

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ETHEL POZO 和 BRUNELLA HORNA

AméricaHoy 主持人利用他们的 Instagram 帐户上的故事来庆祝秘鲁的胜利。埃塞尔·波佐（Ethel Pozo）发表了她对赢得秘鲁国家队的比赛最终结果的预测片段，但布鲁内拉·霍纳（Brunella Horna）与搭档理查德·阿库尼亚（Richard Acuña）分享了一张照片，写着 “我们赢了！”。

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ANDRES WIESE

尽管这位秘鲁演员正在泰国度假，但这并没有阻止他观看秘鲁对巴拉圭的比赛和庆祝秘鲁的胜利。“我们去复活吧！”，写了记得的关于足球运动员拥抱形象的 “尼古拉斯·德拉斯卡萨斯”。

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斯拉夫 YIDDAH 和 GINO PESARESSI

Yiddá Eslava 在 Instagram 上发布了不同的故事，庆祝秘鲁 2-0 对阵巴拉圭。就吉诺·佩萨雷西而言，他也做了同样的事情，还分享了比赛的一些照片，并写了 “Vamos Peru”。

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安德烈斯·维克雷斯

另一位在秘鲁胜利前大声疾呼的演员是安德烈斯·维尔切斯（AndrésVilchez），他用大写字母强调，秘鲁只剩下一场比赛可以参加在卡塔尔举行的2022年世界杯。“距离参加世界锦标赛还有一场比赛。我们去开车吧...”，写了关于国家体育场的照片。

照片：Instagram

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