秘鲁重生：它将与哪支球队对战才能获得2022年卡塔尔世界杯的资格？

秘鲁国家队在对阵巴拉圭队的决斗中赢得了对阵巴拉圭队的非常重要的胜利，该决斗有效期为南方的第18个也是最后一个日期美国预选赛。利马国家体育场像在大型比赛中一样被烧毁，场内有成千上万的球迷以及世界各地数百万的秘鲁球迷见证了这一壮举，使 “双色” 在2022年卡塔尔世界杯之前重新登上了舞台。从这个意义上讲，在接下来的笔记中，我们将告诉你复活中的下一个对手以及这场比赛的时间。

首先，应该提到的是，在当前的资格赛中，复活的十字架发生了变化。而且，在以前的版本中，南美的第五名与大洋洲的第一名争夺了世界杯的参赛权。但是，去年11月，国际足联改变了时间表，并决定CONMEBOL代表将与亚洲最好的三分之一配对。

有了这些先前的信息，有两支球队将争夺这个空间：澳大利亚国家队和阿拉伯联合酋长国球队。“Socceroos” 在大洋洲占据了多年统治地位之后，被转移到了亚洲预选赛。他们在B组中排名第三，落后沙特阿拉伯（首先获得23分）和日本（第二名22分）15分，因此，他们将进入复活前阶段。实际上，他们今天下午对阵沙特阿拉伯的比赛以 1-0 的胜利结束，这场比赛只是为了完成赛程，因为阿拉伯人已经获得了传球，尽管他们已经获得了第一名。

澳大利亚队是秘鲁在2018年俄罗斯世界杯小组赛中的对手。|

就阿联酋而言，阿联酋队今天上午以Hareb Abdullah（54′）的个人进球1比0击败韩国，从而通过在A组中增加12分来确保他们进入下一阶段的资格。这样，他们将面对澳大利亚人来确定亚洲的最终代表。

尽管伊拉克也在争夺第三名，但不幸的是，为了他们的利益，他们与叙利亚并列 1-1，积累了 6 分，以 9 分降至第四名。此外，另一支有争议的球队黎巴嫩国家队本周二二十九日输给了伊朗，因此没有机会获得资格。

阿拉伯联合酋长国庆祝一个目标。| 图片：代理商

现在，出现的最大问题是：澳大利亚和阿拉伯联合酋长国何时会参加比赛？在这里，我们告诉你这件事。两支球队之间的单场比赛将于6月7日星期二举行。一周后，获胜者将不得不与 “white-roja” 一起玩。确切地说，在6月13日至14日之间，比赛将在 CONMEBOL和AFC的代表之间以及CONCACAF 与OFC的代表之间的复活中进行。他们将是独特的决斗，没有往返和在中立的球场上，尽管还有待定义确切的日期和时间。

最初，人们认为这些会议将在卡塔尔多哈举行，作为来自不同大陆的选拔者之间的 “中间地带”，但这尚待评估，因为当时的高温非常激烈，悄悄地达到了40度。确切地说，这个因素就是为什么世界杯与其他版本不同，将于今年11月举行的原因。但是，复活可能是来回的，也可能是在欧洲进行的一场比赛中。在接下来的几周或几个月内，一切都将得到定义。

日期：

这将是 “white-roja” 在2018年俄罗斯世界杯之前的最后一届比赛中第二次连续复活。