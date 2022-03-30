秘鲁复活：这就是球员们击败巴拉圭后在更衣室里庆祝的方式

在国家体育场的球场上举行了盛大的庆祝活动之后，“Contigo Peru” 没有错过，秘鲁国家队的球员们继续在更衣室里欢欣鼓舞。几位玩家将明信片上传到他们的社交网络，以分享他们在那段亲密时刻的经历。无法出席的是参加反兴奋剂测试的詹卢卡·拉帕杜拉和怀尔德·卡塔赫纳。

2-0击败巴拉圭的比赛引起了情绪的萌芽，欢乐在不同的时期表现出来。在南美季后赛的最后一场比赛中获得季后赛席位引起了持续了几个小时的炒作。玩家们在晚上 10:30 左右（秘鲁时间）离开了何塞·迪亚兹巨像。

塞尔吉奥·佩尼亚（Sergio Peña）和约希玛·约图恩（Yoshimar Yotún）用神话般的剪刀在国家体育场拍摄了第二个进球，他们拍了张自拍照并将其上传到他们的官方Instagram帐户。两人都是首发球员，很有可能进入2022年卡塔尔。负责拍照的是马尔默足球俱乐部球员。让我们记住，“Yoshi” 还穿着瑞典俱乐部的球衣。

社交网络塞尔吉奥·佩尼亚。

另一方面，卡洛斯·赞布拉诺（Carlos Zambrano）在 “白罗哈” 的更衣室里与孩子们进行了充分的沟通，他说这是一场聚会。博卡青年队中后卫回到了中后卫的起跑位置，并陪同亚历山大·卡伦斯。在上一场比赛中，他一直在恢复自己的水平，并向他们展示了对阵 “albirroja” 的比赛。

社交网络卡洛斯·赞布拉诺。

拉帕杜拉和卡塔赫纳无法庆祝

那些没有和整个团队一起在更衣室里庆祝的人是詹卢卡·拉帕杜拉和怀尔德·卡塔赫纳，他们被选中通过反兴奋剂测试。这些玩家在比赛结束后被选中，通常在前往更衣室的路上会收到通知。

将视频上传到社交网络的人是ExAlianza Lima，他 “抱怨” 无法与队友在一起，负责将第一个进球的 “Bambino” 分享了这一点。利马国家体育场。

佩尼亚以及他离开国家体育场时所经历的独特时刻

他几乎没有离开车里的巨人何塞·迪亚兹（JoséDíaz），成千上万的车迷走近他的车要求签名，录制视频并听问候。喧嚣太棒了，以至于他们中的大多数人都用手掌击中正在移动的车窗的玻璃上。作为预防措施，来自瑞典的马尔默足球俱乐部球员宁愿留在里面，但他度过了一个独特而难忘的时刻。

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